ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ চালকদের, কাভার্ড ভ্যানচালককে পুলিশের মারধরের অভিযোগ

গাজীপুরের শ্রীপুরে কাভার্ড ভ্যানের এক চালককে পুলিশের মারধরের অভিযোগ তুলে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন বিভিন্ন পরিবহনের চালকেরা। এতে মহাসড়কের উভয় লেনে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।
আজ বুধবার বিকেল ৫টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মহাসড়কে বিক্ষোভ চলছিল।
এর আগে দুপুরে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের জৈনা বাজারের আহম্মদ ফিলিং স্টেশন এলাকায় চালককে মারধরের ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।
বিক্ষোভকারী কাভার্ড ভ্যানচালক মনিরুল ইসলাম বলেন, জ্বালানি তেল নেওয়ার জন্য কাভার্ড ভ্যানের চালক মো. রিয়াজ উদ্দিন মহাসড়কঘেঁষে সিরিয়ালে গাড়ি রেখে নামাজে যান। এ সময় হাইওয়ে পুলিশ এসে তাঁর গাড়ির লুকিং গ্লাস ভাঙচুর করে। চালক এসে বাধা দিলে মোটা একটি বাঁশের লাঠি দিয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি মেরে গুরুতর আহত করে। চালক মাটিতে লুটিয়ে পড়লে আশপাশের চালকেরা এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করেন। তাৎক্ষণিকভাবে অনেক চালক জড়ো হয়ে মহাসড়ক অবরোধ করেন। বর্তমানে রাস্তায় শত শত চালক রয়েছেন।
সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক আকমল বলেন, ‘হাইওয়ে পুলিশ আমাদের ওপর সব সময় অন্যায় করে আসছে। আমাদের একজন চালককে অনেক মারধর করেছে। আহত চালকের অবস্থা গুরুতর। তাকে মাওনা চৌরাস্তার একটি ক্লিনিক থেকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া আরও দুজন চালককে অনেক লাঠিপেটা করা হয়েছে।’
স্থানীয় ব্যবসায়ী মকবুল হোসেন বলেন, চালককে নির্দয়ভাবে মারা হয়েছে। পুলিশ অন্যায়ভাবে ওই চালককে মারধর করেছে। এর প্রতিবাদে শত শত চালক রাস্তা অবরোধ করে রেখেছেন।
ইমাম পরিবহনের চালক সালাম বলেন, ‘দুপুর দেড়টা থেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। যাত্রীদের অনেক ভোগান্তি হচ্ছে। বাসে ছোট্ট শিশু, বৃদ্ধ মানুষ রয়েছে, তাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে।’
মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, মহাসড়কের লেন দখল করে গাড়িগুলো জ্বালানি নেওয়ার জন্য লাইন ধরে। মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার সময় চালকদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়। মারধরের বিষয়টি সঠিক নয়। বেলা ১টার কিছু সময় থেকে সড়ক অবরোধ রয়েছে। তাঁদের রাস্তা থেকে সরানোর চেষ্টা চলছে।
রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে নানা সংগঠনের উদ্যোগে বৈশাখী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা আগের তুলনায় বেশি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাড়তি জনসমাগমের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল নিরাপত্তা বাহিনীর সমন্বয়ে সার্বিক নিরাপত্তা...৪ মিনিট আগে
নোয়াখালীতে রূপালী ব্যাংকের ৩ কোটি ৩৯ লাখ ৯৭ হাজার টাকা আত্মসাতের অপরাধে সাবেক এক ব্যাংক কর্মকর্তার ১৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। কর্মকর্তার নাম বেলায়েত হোসেন।১৫ মিনিট আগে
বগুড়ার শিবগঞ্জে শিল্পী বেগম (৩২) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (৮ এপ্রিল) উপজেলার বিহার ইউনিয়নের পশ্চিম মৃধাপাড়ায় লাশটি পাওয়া যায়।১৯ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার ধানকুড়া ইউনিয়নের বরুন্ডি এলাকায় ইয়াবাসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করে স্থানীয়রা পুলিশে দিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ মাদক মামলার পরিবর্তে তাঁকে ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠায়। এতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জামিনে মুক্ত হয়ে গা ঢাকা দেন ওই ব্যক্তি।২৫ মিনিট আগে