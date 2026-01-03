Ajker Patrika

দিনাজপুরে খালেদা জিয়ার বিকল্প প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলমের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

দিনাজপুর প্রতিনিধি
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে সমর্থকদের সঙ্গে সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে সমর্থকদের সঙ্গে সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরে প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আসনে বিএনপির বিকল্প প্রার্থী সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলমের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে দিনাজপুর-৩ (সদর) তাঁর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়।

জাহাঙ্গীর আলমের মনোনয়ন বৈধ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘খালেদা জিয়ার পক্ষে এই আসনে মনোনয়ন ফরম জমা দেওয়া হয়েছিল। যাচাই-বাছাইয়ের পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২-এর ১৭ ধারা অনুযায়ী তাঁর মনোনয়নপত্রটি এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আনার সুযোগ নেই।’

জাহাঙ্গীর আলম জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক, রংপুর বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক পদসহ বিভিন্ন পদে ছিলেন। ২০১১ সালে তিনি প্রথমবারের মতো দিনাজপুর পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হন। এরপর টানা আরও দুবার মেয়র হন তিনি।

এর আগে দিনাজপুর-৩ আসনে বিএনপি থেকে দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা হয়েছিল। পরে দলের হাইকমান্ডের সিদ্ধান্তে এই আসন থেকে দলীয় মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেন সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম।

দিনাজপুরজাহাঙ্গীর আলমরংপুর বিভাগখালেদা জিয়া
