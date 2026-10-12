জাল ভিসায় ইতালি পাঠিয়ে ৪০ লাখ টাকা আত্মসাৎ, গ্রেপ্তার ১

দুই যুবককে ৪০ লাখ টাকা নিয়ে জাল ভিসায় ইতালি পাঠানোর অভিযোগে করা মানব পাচার মামলায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। মো. কামাল হোসেন (৪৭) নামের এই ব্যক্তিকে গতকাল রোববার সন্ধ্যায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সিআইডি আজ সোমবার জানায়, ভুক্তভোগী দুই যুবককে ইতালিতে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মানব পাচারকারী চক্র তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে ৩০ লাখ টাকা করে চুক্তি করে। পরে ওই দুজন বিভিন্ন সময়ে ২০ লাখ টাকা করে মোট ৪০ লাখ টাকা দেন।
গত ২৬ মে তাঁদের ইতালিগামী ফ্লাইটের টিকিট ও ভিসা দেওয়া হয়। তবে ইতালির রোমের ফিউমিচিনো বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর দেশটির ইমিগ্রেশন পুলিশ তাঁদের পাসপোর্ট, ভিসা ও টিকিট যাচাই করে। তাঁদের পাসপোর্টে সংযুক্ত ইতালির শেনজেন ভিসা জাল বলে শনাক্ত হয়। তাঁদের আটক করে ইমিগ্রেশন পুলিশ দুই দিন পর ২৮ মে বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়।
দেশে ফিরে ভুক্তভোগীদের একজন বাদী হয়ে ৩০ মে ঢাকার বিমানবন্দর থানায় মামলা করেন।
সিআইডি জানায়, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে কামাল হোসেনকে শনাক্ত করার পর গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।
বরগুনার তালতলী উপজেলার সাতটি ইউনিয়নে সার ডিলার নিয়োগে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগ যাচাই-বাছাই কমিটির সদস্যের মতামত না নিয়ে তালিকা পাঠানো এবং ভুয়া চুক্তিনামা তৈরির মাধ্যমে ডিলারশিপ হাসিলের বিষয়ে বরগুনা জেলা প্রশাসক ও জেলা সার-বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতির কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।৯ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাল্লা এলাকায় ট্রাক ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে সুজন নামে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছে।২৭ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের নান্দাইলে আকস্মিক ঝড় ও বাতাসের তাণ্ডবে গত বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) ঘরবাড়ি, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও গাছ উপড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়। ঝড়ে উপজেলার জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়নের কড়ইকান্দি গ্রামের মৃত আকবর আলীর পুত্র ফিরোজ মিয়া ও আব্দুল খালেকের ঘর ভেঙে যায়।২৯ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার ‘কোবরা গ্রুপের’ প্রধান সোহেল খন্দকারকে বিদেশি রিভলবার, গুলি ও হেরোইনসহ গ্রেপ্তারের দাবি করেছে এসআরবি-১১। সংস্থাটির ভাষ্য, তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা চেষ্টা, অস্ত্র, মাদক ও মারামারিসহ ১৫টি ফৌজদারি মামলা চলমান।৩৯ মিনিট আগে