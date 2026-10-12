Ajker Patrika
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ঢাকা

জাল ভিসায় ইতালি পাঠিয়ে ৪০ লাখ টাকা আত্মসাৎ, গ্রেপ্তার ১

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাল ভিসায় ইতালি পাঠিয়ে ৪০ লাখ টাকা আত্মসাৎ, গ্রেপ্তার ১

দুই যুবককে ৪০ লাখ টাকা নিয়ে জাল ভিসায় ইতালি পাঠানোর অভিযোগে করা মানব পাচার মামলায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। মো. কামাল হোসেন (৪৭) নামের এই ব্যক্তিকে গতকাল রোববার সন্ধ্যায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সিআইডি আজ সোমবার জানায়, ভুক্তভোগী দুই যুবককে ইতালিতে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মানব পাচারকারী চক্র তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে ৩০ লাখ টাকা করে চুক্তি করে। পরে ওই দুজন বিভিন্ন সময়ে ২০ লাখ টাকা করে মোট ৪০ লাখ টাকা দেন।

গত ২৬ মে তাঁদের ইতালিগামী ফ্লাইটের টিকিট ও ভিসা দেওয়া হয়। তবে ইতালির রোমের ফিউমিচিনো বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর দেশটির ইমিগ্রেশন পুলিশ তাঁদের পাসপোর্ট, ভিসা ও টিকিট যাচাই করে। তাঁদের পাসপোর্টে সংযুক্ত ইতালির শেনজেন ভিসা জাল বলে শনাক্ত হয়। তাঁদের আটক করে ইমিগ্রেশন পুলিশ দুই দিন পর ২৮ মে বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়।

দেশে ফিরে ভুক্তভোগীদের একজন বাদী হয়ে ৩০ মে ঢাকার বিমানবন্দর থানায় মামলা করেন।

সিআইডি জানায়, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে কামাল হোসেনকে শনাক্ত করার পর গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

বিষয়:

গ্রেপ্তারইতালিভিসাসিআইডি
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