ছবিতে ‘প্রাণী ও প্রাণের মিলনমেলা’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী চলছে প্রাণী ও প্রাণের মিলনমেলা। ব্যতিক্রমী এ আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এর পৃষ্ঠপোষকতায় আছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। মেলায় পোষা প্রাণীর প্রদর্শনীর পাশাপাশি প্রাণী কল্যাণ সম্পর্কিত নানা বিষয়েও আলোচনা করা হচ্ছে। প্রাণীদের সঠিক যত্ন, খাদ্যাভ্যাস, চিকিৎসা ও দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিই মেলার অন্যতম লক্ষ্য। ছবি: আজকের পত্রিকা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতের বারবার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা দেশটিকে ইলিশ মাছ দিচ্ছেন। তিনি বলেন, ‘তারা আমাদের প্রতিবেশী, সবকিছু মিলিয়ে আমরা দিতে বাধ্য হচ্ছি।’২১ মিনিট আগে
নেত্রকোনার খালিয়াজুরি উপজেলার ধনু নদে বিয়েবাড়ির স্পিডবোটডুবির ঘটনায় ঊষামণি (৫) নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে লাশটি ভেসে উঠলে ডুবুরি দল তা উদ্ধার করে। বাকি তিনজনের সন্ধান এখনো মেলেনি। এদিকে স্পিডবোটডুবিতে বেঁচে ফেরা লোকজন অভিযোগ করেছেন,৪৪ মিনিট আগে
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোনের যৌথ অভিযানে আজ শনিবার বিকেলে রূপগঞ্জের তারাব শবনম মিলসংলগ্ন নদী থেকে দুই ছাত্রের লাশ উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
মালয়েশিয়ায় তিনতলা ভবন থেকে পড়ে আবু মশিউর রহমান কাকন (২৩) নামের এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) কুয়ালালামপুরে একটি ভবনে কাজ করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে