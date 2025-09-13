Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ছবিতে ‘প্রাণী ও প্রাণের মিলনমেলা’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ১৩
মেলায় বিভিন্ন প্রজাতির ঘোড়া দেখতে আসেন দর্শনার্থীরা।
মেলায় বিভিন্ন প্রজাতির ঘোড়া দেখতে আসেন দর্শনার্থীরা।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী চলছে প্রাণী ও প্রাণের মিলনমেলা। ব্যতিক্রমী এ আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এর পৃষ্ঠপোষকতায় আছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। মেলায় পোষা প্রাণীর প্রদর্শনীর পাশাপাশি প্রাণী কল্যাণ সম্পর্কিত নানা বিষয়েও আলোচনা করা হচ্ছে। প্রাণীদের সঠিক যত্ন, খাদ্যাভ্যাস, চিকিৎসা ও দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিই মেলার অন্যতম লক্ষ্য। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল দেশি-বিদেশি কুকুর।
প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল দেশি-বিদেশি কুকুর।

মেলায় কেউ এসেছেন প্রজাতি সম্পর্কে জানতে, কেউ আবার শিশুদের নিয়ে এসেছেন প্রাণীগুলোকে দেখাতে।
মেলায় কেউ এসেছেন প্রজাতি সম্পর্কে জানতে, কেউ আবার শিশুদের নিয়ে এসেছেন প্রাণীগুলোকে দেখাতে।

মেলায় এক ছাদের নিচে দেখা গেছে মানুষের প্রিয় নানা পোষা পাখি।
মেলায় এক ছাদের নিচে দেখা গেছে মানুষের প্রিয় নানা পোষা পাখি।

মেলায় আসা দর্শনার্থীরা।
মেলায় আসা দর্শনার্থীরা।

কুকুর নিয়ে এক দর্শনার্থী।
কুকুর নিয়ে এক দর্শনার্থী।

ব্যতিক্রমী মেলায় আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।
ব্যতিক্রমী মেলায় আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

বিষয়:

আগারগাঁওঢাকা বিভাগঢাকাতারেক রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

সম্পর্কিত

ভারত আমাদের প্রতিবেশী, সবকিছু মিলিয়ে ইলিশ দিতে বাধ্য হচ্ছি: উপদেষ্টা ফরিদা আখতার

ভারত আমাদের প্রতিবেশী, সবকিছু মিলিয়ে ইলিশ দিতে বাধ্য হচ্ছি: উপদেষ্টা ফরিদা আখতার

ছবিতে ‘প্রাণী ও প্রাণের মিলনমেলা’

ছবিতে ‘প্রাণী ও প্রাণের মিলনমেলা’

বিয়েবাড়ির স্পিডবোটটি ডুবিয়ে দেয় অন্য নৌকার লোকজন, অভিযোগ বেঁচে ফেরাদের, শিশুর লাশ উদ্ধার

বিয়েবাড়ির স্পিডবোটটি ডুবিয়ে দেয় অন্য নৌকার লোকজন, অভিযোগ বেঁচে ফেরাদের, শিশুর লাশ উদ্ধার

শীতলক্ষ্যায় নিখোঁজের এক দিন পর মিলল দুই ছাত্রের লাশ

শীতলক্ষ্যায় নিখোঁজের এক দিন পর মিলল দুই ছাত্রের লাশ