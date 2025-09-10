দক্ষিণখানে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর দক্ষিণখানে বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন হাসান মাহমুদ কমপ্লেক্সের ‘শিফা ফ্যাশনের’ শ্রমিকেরা। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টা থেকে দক্ষিণখানের শাহ কবীর মাজার রোডের আজমপুর কাঁচাবাজার এলাকার হাসান মাহমুদ কমপ্লেক্সের সামনে তারা রাস্তা অবরোধ করে অবস্থান নিয়েছেন।
এর আগে আজ (বুধবার) বিকেল ৫টায় বেতন দেওয়ার কথা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে বেতনের আশায় শ্রমিকেরা গার্মেন্টসটিতে আসলেও মালিক কর্তৃপক্ষ আসেনি।
শিফা ফ্যাশনের অপারেটর আফসানা আক্তার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গত কুরবানির ঈদের আগের মাসেরও হাফ মাসের বেতন পাই আমরা। আবার গত দুই মাসেরও বেতনও দিচ্ছে না। আমাদের একাধিকবার তারিখ দিয়েও ঘুরাইছে মালিক কর্তৃপক্ষ। অবশেষে আজ দেওয়ার কথা বলেও দেয়নি। যার কারণে আমরা রাস্তায় অবস্থান নিয়েছি।’
শ্রাবণী আক্তার নামের আরেক অপারেটর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার বেতন ১৫ হাজার। আমি পুরো এক মাসের বেতন পাই। আবার এক মাস ছাড়াও আরও কিছুদিন কাজ করিয়েছে, সেই টাকাও দেয়নি।’
ফরিদা নামের আরেক বয়স্ক নারী শ্রমিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার স্বামী নাই। আমি তিন মেয়ে নিয়ে ঢাকায় থাকি। গার্মেন্টসে কাজ করি, ভাত খাই। কিন্তু দুই মাসের বেতন দীর্ঘদিন ধরে ঘুরাচ্ছে। এদিকে বাসার মালিক ভাড়ার টাকার জন্য রুমে তালা মেরে দিয়েছে। দোকান মালিক মুদি মালামাল দেয় না। বলে-পাওনা টাকা পরিশোধ করে তারপর মালামাল নিতে।’
এদিকে শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও অবরোধকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আজমপুর কাঁচাবাজার এলাকায় দক্ষিণখান থানা-পুলিশ রয়েছে।
ঘটনাস্থলে থাকা দক্ষিণখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহাঙ্গীর খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, শিফা ফ্যাশনের প্রায় ৮০ জন শ্রমিক দুই মাসের বেতনের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে। গার্মেন্টসটির মালিক আজ টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বেতন দেওয়া তো দূরের কথা, মালিকই আসে নাই। এর আগেও তিন বার তারিখ দিয়েছিল। বেতন দেয় নাই।’
উল্লেখ্য, সর্বশেষ রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত শ্রমিকদের রাস্তা অবরোধ করে থাকতে দেখা যায়। এদিকে রাস্তা অবরোধের কারণে শাহ কবীর মাজার রোডের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। যার কারণে ভোগান্তিতে পড়েছেন হাজার হাজার পথচারীরা।
