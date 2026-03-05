Ajker Patrika
আবু সাঈদ হত্যা মামলার রায় ৯ এপ্রিল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ মার্চ ২০২৬, ১২: ৪৮
আবু সাঈদ। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রংপুরের আবু সাঈদ হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামী ৯ এপ্রিল। আজ বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণার জন্য এই দিন ঠিক করে দেন বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।

এর আগে যুক্তিতর্ক শেষ হলে গত ২৭ জানুয়ারি মামলাটি রায় ঘোষণার জন্য অপেক্ষমাণ রাখা হয়।

জুলাই আন্দোলনের প্রথম শহীদ আবু সাঈদের ঘটনায় করা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন প্রসিকিউশনের কাছে জমা দেওয়া হয় গত বছরের ২৬ জুন। অভিযোগ জমা দেওয়া হলে ট্রাইব্যুনাল তা আমলে নেন ৩০ জুন।

৩০ আসামির মধ্যে এই মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ছয়জন। তাঁরা হলেন এসআই আমীর হোসেন, কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শরীফুল ইসলাম, তৎকালীন সময়ে বেরোবির ছাত্রলীগের (বর্তমানে নিষিদ্ধ ঘোষিত) সাধারণ সম্পাদক এমরান চৌধুরী আকাশ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার রাফিউল হাসান রাসেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী আনোয়ার পারভেজ আপেল। অন্যরা এখনো পলাতক।

গত বছরের ৬ আগস্ট ৩০ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। ২৭ আগস্ট সূচনা বক্তব্যের মাধ্যমে এই মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হয়। পলাতক ব্যক্তিদের পক্ষে গত বছরের ২২ জুলাই সরকারি খরচে চারজন আইনজীবী নিয়োগ দেন ট্রাইব্যুনাল।

অপরাধবেরোবিঅভ্যুত্থানমানবতাবিরোধী অপরাধরংপুর বিভাগ
