এজলাসকক্ষে সাংবাদিককে মারধরের প্রতিবাদে ঢাকায় মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হামলার শিকার সময় টিভির প্রতিবেদক আসিফ মোহাম্মদ সিয়াম। ছবি: সংগৃহীত
হামলার শিকার সময় টিভির প্রতিবেদক আসিফ মোহাম্মদ সিয়াম। ছবি: সংগৃহীত

আদালতের এজলাসকক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেই সময় টিভির প্রতিবেদক আসিফ মোহাম্মদ সিয়ামকে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন সংবাদমাধ্যমকর্মীরা।

আজ রোববার সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সার্ক ফোয়ারার সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন দেশের বিভিন্ন টেলিভিশন, প্রিন্ট, অনলাইন ও ফটো সাংবাদিকেরা।

৪ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাবন্দী সাংবাদিক মনজুরুল আলমের (পান্না) জামিন শুনানি চলাকালে মারধরের শিকার হন আসিফ মোহাম্মদ সিয়াম। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের এজলাসকক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাঁকে আইনজীবীরা মারধর করেন।

এ ঘটনাকে ‘ন্যক্কারজনক’ উল্লেখ করে আজ মানববন্ধনে সংবাদমাধ্যমকর্মীরা বলেন, খোদ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এ ধরনের হামলা হওয়া সাংবাদিক সমাজের জন্য বড় ধরনের হুমকি। ঘটনার চার দিন পার হলেও দোষীদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

মানববন্ধনে দোষী আইনজীবীদের বিরুদ্ধে দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান সংবাদমাধ্যমকর্মীরা।

এদিকে হামলার শিকার আসিফ মোহাম্মদ সিয়াম ঢাকার আইনজীবী সমিতিতে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিকেল ৪টার দিকে এ-সংক্রান্ত শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে।

