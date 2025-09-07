এজলাসকক্ষে সাংবাদিককে মারধরের প্রতিবাদে ঢাকায় মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আদালতের এজলাসকক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেই সময় টিভির প্রতিবেদক আসিফ মোহাম্মদ সিয়ামকে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন সংবাদমাধ্যমকর্মীরা।
আজ রোববার সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সার্ক ফোয়ারার সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন দেশের বিভিন্ন টেলিভিশন, প্রিন্ট, অনলাইন ও ফটো সাংবাদিকেরা।
৪ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাবন্দী সাংবাদিক মনজুরুল আলমের (পান্না) জামিন শুনানি চলাকালে মারধরের শিকার হন আসিফ মোহাম্মদ সিয়াম। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের এজলাসকক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাঁকে আইনজীবীরা মারধর করেন।
এ ঘটনাকে ‘ন্যক্কারজনক’ উল্লেখ করে আজ মানববন্ধনে সংবাদমাধ্যমকর্মীরা বলেন, খোদ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এ ধরনের হামলা হওয়া সাংবাদিক সমাজের জন্য বড় ধরনের হুমকি। ঘটনার চার দিন পার হলেও দোষীদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
মানববন্ধনে দোষী আইনজীবীদের বিরুদ্ধে দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান সংবাদমাধ্যমকর্মীরা।
এদিকে হামলার শিকার আসিফ মোহাম্মদ সিয়াম ঢাকার আইনজীবী সমিতিতে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিকেল ৪টার দিকে এ-সংক্রান্ত শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে।
আদালতের এজলাসকক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেই সময় টিভির প্রতিবেদক আসিফ মোহাম্মদ সিয়ামকে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন সংবাদমাধ্যমকর্মীরা।
আজ রোববার সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সার্ক ফোয়ারার সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন দেশের বিভিন্ন টেলিভিশন, প্রিন্ট, অনলাইন ও ফটো সাংবাদিকেরা।
৪ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাবন্দী সাংবাদিক মনজুরুল আলমের (পান্না) জামিন শুনানি চলাকালে মারধরের শিকার হন আসিফ মোহাম্মদ সিয়াম। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের এজলাসকক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাঁকে আইনজীবীরা মারধর করেন।
এ ঘটনাকে ‘ন্যক্কারজনক’ উল্লেখ করে আজ মানববন্ধনে সংবাদমাধ্যমকর্মীরা বলেন, খোদ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এ ধরনের হামলা হওয়া সাংবাদিক সমাজের জন্য বড় ধরনের হুমকি। ঘটনার চার দিন পার হলেও দোষীদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
মানববন্ধনে দোষী আইনজীবীদের বিরুদ্ধে দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান সংবাদমাধ্যমকর্মীরা।
এদিকে হামলার শিকার আসিফ মোহাম্মদ সিয়াম ঢাকার আইনজীবী সমিতিতে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিকেল ৪টার দিকে এ-সংক্রান্ত শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে।
নারায়ণগঞ্জে মেট্রোরেলের দাবিতে মানববন্ধন করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। আজ রোববার দুপুর ১২টায় শহরের নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে ‘ওয়ার্কিং ফর বেটার নারায়ণগঞ্জ’-এর ব্যানারে এই মানববন্ধন হয়। এমআরটি টু প্রকল্পে নারায়ণগঞ্জ শহর, আদমজী, মদনপুরকে যুক্ত রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবিতে এই মানববন্ধন১৮ মিনিট আগে
রাজশাহীর পরিবেশ রক্ষার দাবি জানিয়ে দুই উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি দিয়েছে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) জেলা শাখা। আজ রোববার সকালে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের৩২ মিনিট আগে
বেনাপোল বন্দরে ভারতীয় ট্রাক থেকে একটি ইয়ার পিস্তল ও গুলি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সদস্যরা। এসময় ট্রাকের চালক ও চালকের সহকারীকে (হেলপার) আটক করা হয়েছে। পরে আটককৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জে মায়ের শোয়ার ঘরে খাটের নিচে থেকে দুই বছর বয়সী এক শিশু সন্তানের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া এলাকায় এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুটির নাম আব্দুর রহমান। সে ওই এলাকার টুটুল মিয়ার ছেলে।২ ঘণ্টা আগে