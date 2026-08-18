Ajker Patrika
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এলিফ্যান্ট রোডে শপিং ব্যাগ থেকে ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এলিফ্যান্ট রোডে শপিং ব্যাগ থেকে ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার
সোমবার রাত ১০টার দিকে এলিফ্যান্ট রোডের বাটা সিগন্যাল মোড়সংলগ্ন সড়ক থেকে এসব বস্তু উদ্ধার করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডে একটি শপিং ব্যাগের ভেতর থেকে ককটেল সদৃশ কয়েকটি বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার (১৭ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে এলিফ্যান্ট রোডের বাটা সিগন্যাল মোড়সংলগ্ন সড়ক থেকে এসব বস্তু উদ্ধার করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মাস্ক পরা কয়েকজন যুবক সেখানে হাতাহাতিতে জড়িয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর ওই জায়গায় একটি শপিং ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ব্যাগের ভেতরে লাল টেপে মোড়ানো কয়েকটি বস্তু দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা।

রমনা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) শেখ জাহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘জর্দার কৌটা থেকে বড় ও মাঝারি আকারের কয়েকটি কৌটা লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় পাওয়া গেছে।’

পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে এলাকা ঘিরে রাখে এবং ডিএমপির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেয়। পরে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তুগুলো পরীক্ষা করেন এবং সেগুলো নিয়ে যান।

উদ্ধার করা বস্তুগুলো আসলে কী ধরনের এবং সেগুলো বিস্ফোরক কি না, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

ককটেলঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগ
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