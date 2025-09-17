Ajker Patrika
কথিত সেই গোয়েন্দা এনায়েত করিম আরও দুই দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এনায়েত করিম চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
এনায়েত করিম চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিন্টো রোডের মন্ত্রীপাড়ায় গাড়িতে করে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরির সময় গ্রেপ্তার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিম চৌধুরীকে (৫৫) সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় ফের দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক ফের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

এদিকে এনায়েত করিমের সহযোগী গোলাম মোস্তফা আজাদকেও দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। একই আদালত তারও রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এনায়েত করিমকে রিমান্ড শেষে আদালতে হাজির করা হয়। তার প্রধান সহযোগী গোলাম মোস্তফা আজাদকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা প্রত্যেকের ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেকের দুই দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

ঢাকা মহানগর পিপি ওমর ফারুক ফারুকী বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে গত সোমবার এনায়েত করিমকে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়।

এর আগে ১৩ সেপ্টেম্বর ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারার মামলায় তাকে আদালতে হাজির করা হয়। ওই দিন তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর মিন্টো রোডের মন্ত্রীপাড়া এলাকায় একটি প্রাডো গাড়িতে করে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় এনায়েত করিমকে। এ সময় পুলিশ তার গাড়ি থামালে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হন।

পুলিশ জানায়, তার কাছ থেকে দুটি আইফোন জব্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক বিশ্লেষণে ফোন থেকে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। পরে তাকে হেফাজতে নেয় পুলিশ। পরে শনিবার তাকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।

এনায়েত করিমের মোবাইল এবং তার বক্তব্য বিশ্লেষণ করে রোববার সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে পুলিশ।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, এনায়েত করিমকে গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদে জানান যে, তিনি বাংলাদেশের বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক। তিনি গত ৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে নিউইয়র্ক থেকে কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইট যোগে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।

জিজ্ঞাসাবাদে এই ব্যক্তি আরও জানান, তিনি বিশেষ একটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থার চুক্তিভিত্তিক এজেন্ট। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার খুব নাজুক অবস্থায় আছে এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তিনি বর্তমান সরকারকে পরিবর্তন করে নতুন জাতীয় সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের নিমিত্তে কাজ করার জন্য বাংলাদেশে এসেছেন বলে জানান।

তিনি গত ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর সোনারগাঁও হোটেলে অবস্থান করেন। পরে গুলশানের বর্তমান ঠিকানায় অবস্থান করতে থাকেন। এরই মধ্যে তিনি সরকারি উচ্চ ও নীতিনির্ধারক পর্যায়ের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতা, ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন বলে জানান। তিনি আরও জানান, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আমেরিকান সরকার হতাশ।

আগামী ২১ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের রায় রহিত করবেন বলে জানান আসামি। তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে সেনাবাহিনী সমর্থিত নতুন জাতীয় সরকার অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। নতুন এই সরকারে কারা অংশ নেবেন এবং সরকারপ্রধান কে হবেন তা আমেরিকা নির্ধারণ করে দেবে বলে জানান। তিনি বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটের আলোকে সরকারি ও বেসরকারি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বর্তমান অবস্থান এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের তথ্য সংগ্রহ করে তাকে নিয়ন্ত্রিত গোয়েন্দা সংস্থার নিকট হস্তান্তর করতেন বলে জানান। এনায়েত করিম বাংলাদেশে এসে জননিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছেন।

এনায়েত করিমকে রিমান্ডে নেওয়ার পর তার দেওয়া তথ্য মতে গোলাম মোস্তফা আজাদকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ফের এনায়েত করিমের রিমান্ড আবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন তাকে দুই দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। তারে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করলে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা এবং এর সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত রয়েছে তার তথ্য পাওয়া যাবে। গোলাম মোস্তফা আজাদকেও জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে।

