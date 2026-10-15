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মোহাম্মদপুরে আড়াই কোটি টাকা চাঁদা দাবি, নির্মাণকাজ বন্ধের অভিযোগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৬, ১৮: ৪৭
মোহাম্মদপুরে আড়াই কোটি টাকা চাঁদা দাবি, নির্মাণকাজ বন্ধের অভিযোগ
সিসিটিভির ফুটেজ

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নবীনগর হাউজিংয়ের ৬০ ও ৬২ নম্বর প্লটে নির্মাণকাজ বন্ধ করে আড়াই কোটি টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠেছে। চাঁদা না দিলে প্লট ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মাইনমুনা কনস্ট্রাকশনের স্বত্বাধিকারী মো. কাউসার রহমান।

এ ঘটনায় চাঁদা দাবি, মারধর, ভাঙচুর ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে মোহাম্মদপুর থানায় গতকাল অভিযোগ করেন মো. কাউসার।

অভিযোগে মো. ইমরান কাজল, মো. সামসুদ্দোহা, মো. আজানুর রহমান ও মো. তানভীরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা ২৫ থেকে ৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। মো. ইমরান কাজল মূল হোতা বলে জানিয়েছে মামলার বাদী ঠিকাদার মো. কাউসার রহমান।

অভিযোগকারী মো. কাউসার রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত ৩ অক্টোবর থেকে এ ঘটনার সূত্রপাত। নির্মাণকাজ শুরু করতে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন কাজ বন্ধ করে দেন। পরে কাজ বন্ধের কারণ জানতে চাইলে আড়াই কোটি টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। মালিকপক্ষ চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে হামলা চালিয়ে প্রকল্পের বিভিন্ন সরঞ্জাম ও জিনিসপত্রের ক্ষতি করা হয়। বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করেও সমাধান হয়নি।

কাউসার রহমান জানান, প্লটটির মালিক হালিমা আক্তার। সেখানে নির্মাণকাজের ঠিকাদারি দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। প্লটটিতে ভাড়াটিয়াও রয়েছেন। গতকাল বুধবার হামলা ও ভাঙচুরের পাশাপাশি ভাড়াটিয়ার বাসা থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার ডিভাইস খুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। এ ছাড়া ভাড়াটিয়াকে মারধর, আসবাব ভাঙচুর ও নগদ টাকা লুটের অভিযোগও করেন তিনি।

কাউসার রহমান আরও বলেন, প্রতিপক্ষের লোকজন চাঁদা দেওয়া, নয়তো প্লট ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন।

ওই প্লটে কাজ করা ঠিকাদার ও হামলায় আহত দাবি করা মো. সুজায়েত মোল্লা আজকের পত্রিকাকে বলেন, একটি কাজের জন্য ফাইল জমা দিতে সেখানে গেলে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। প্লটের সব কাগজপত্র ঠিক থাকলে কেন চাঁদা দিতে হবে—এমন প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, তাঁরা কোনো বেআইনি কাজ করতে চান না।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ৬ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ১৩ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে মোহাম্মদপুর থানার নবীনগর হাউজিংয়ের ১১ নম্বর সড়কের ৬০ থেকে ৬২ নম্বর প্লটের ভেতরে এ ঘটনা ঘটে। আসামিরা দলবদ্ধভাবে প্রকল্পে অনধিকার প্রবেশ করে চাঁদা দাবি করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এ সময় মারধর করে সাধারণ জখম, ভাঙচুর, ক্ষতিসাধন ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগও আনা হয়েছে।

মামলাটিতে দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ১৪৩, ৪৪৭, ৪২৭, ৩৮৫, ৩২৩ ও ৫০৬ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

মো. সুজায়েত মোল্লা জানান, কয়েকদিন ধরে সমস্যা করে যাচ্ছে একদল লোক। তারা বিভিন্ন সময়ে চাঁদা দাবি করে আসছিলে। অবশেষে গতকাল একটা অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

মোহাম্মদপুর থানার মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আশরাফ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, আজ বৃহস্পতিবার এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। মামলার কাগজপত্র হাতে পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

মোহাম্মদপুররাজধানীঅভিযোগ
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