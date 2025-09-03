গুলশানে অটোরিকশা কেনা নিয়ে বড় ভাইয়ের হাতে ছোট ভাই খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর ঢাকার গুলশানের কালা চাঁদপুর এলাকায় অটোরিকশা কেনার জের ধরে বড় ভাইয়ের হাতে ছোট ভাই খুন হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নিহত ব্যক্তির নাম মো. সামি। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী নিহতের খালাতো ভাই মনির হোসেন রাতে আজকের পত্রিকাকে বলেন, মো. সামি ও মো. জানে আলম সম্পর্কে সৎ ভাই। কিছু দিন আগে সামিকে একটি অটোরিকশা কিনে দেয় তার বাবা। অটোরিকশা কেনা নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। জানে আলমও হয়তো বলে ছিল তাকে অটোরিকশা কিনে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাকে কিনে না দেওয়ায় মঙ্গলবার কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে জানে আলম তার ছোট ভাই সামিকে কুপিয়ে জখম করে। এতে গুরুতর আহত সামিকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।
গুলশান থানার ডিউটি অফিসার এএসআই ফিরোজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, গুলশান কালা চাঁদপুর এলাকায় একটি খুনের ঘটনা আছে। তবে কি কারণে হয়েছে তা জানা নেই। পুলিশ সেখানে আছে। তারা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছেন।
রাজধানীর ঢাকার গুলশানের কালা চাঁদপুর এলাকায় অটোরিকশা কেনার জের ধরে বড় ভাইয়ের হাতে ছোট ভাই খুন হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নিহত ব্যক্তির নাম মো. সামি। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী নিহতের খালাতো ভাই মনির হোসেন রাতে আজকের পত্রিকাকে বলেন, মো. সামি ও মো. জানে আলম সম্পর্কে সৎ ভাই। কিছু দিন আগে সামিকে একটি অটোরিকশা কিনে দেয় তার বাবা। অটোরিকশা কেনা নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। জানে আলমও হয়তো বলে ছিল তাকে অটোরিকশা কিনে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাকে কিনে না দেওয়ায় মঙ্গলবার কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে জানে আলম তার ছোট ভাই সামিকে কুপিয়ে জখম করে। এতে গুরুতর আহত সামিকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।
গুলশান থানার ডিউটি অফিসার এএসআই ফিরোজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, গুলশান কালা চাঁদপুর এলাকায় একটি খুনের ঘটনা আছে। তবে কি কারণে হয়েছে তা জানা নেই। পুলিশ সেখানে আছে। তারা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছেন।
অন্ধকার গলিতে হঠাৎ ‘বাঁচাও’ ‘বাঁচাও’ চিৎকার। একপর্যায়ে দেখা গেল রক্তাক্ত এক ব্যক্তি। তিনি পুলিশ সদস্য। চাপাতির কোপে দিশেহারা হয়ে দৌড়াচ্ছিলেন। ঘটনাটি ঘটে গত সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে রাজধানীর আদাবরের শ্যামলী হাউজিংয়ের ৩ নম্বর সড়কে।২৩ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারে প্রশাসনের একের পর এক অভিযান ও জেল-জরিমানার পরও বন্ধ হচ্ছে না ছড়া থেকে নির্বিচারে সিলিকা ও সাধারণ বালু লুট। রাত থেকে ভোর পর্যন্ত অবৈধভাবে চলছে এই বালু উত্তোলন। এসব অপরাধীর বিরুদ্ধে গত ১১ মাসে জেলার শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া ও সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অন্তত ৫০টি অভিযান চালায় প্রশাসন।২৭ মিনিট আগে
রংপুরের গঙ্গাচড়ায় সরকারি প্রণোদনার ধানের বীজ অন্যত্র বিক্রির জন্য সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সৈয়দ শাহিনুর ইসলামের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়। এ ছাড়া কৃষি অফিসের গুদাম (স্টোররুম) থেকে ধানের বীজ সরানোর...৩৩ মিনিট আগে
রাজনীতি নিষিদ্ধ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি) ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের হুমকি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল নেত্রীদের হেনস্থার প্রতিবাদে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) তাঁরা এ বিক্ষোভ করেন।১ ঘণ্টা আগে