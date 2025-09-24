Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

আদালতে খোশগল্প করলেন ছাগল-কাণ্ডের মতিউর ও ইমরান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মতিউর রহমান ও ইমরান হোসেন। ফাইল ছবি
মতিউর রহমান ও ইমরান হোসেন। ফাইল ছবি

দুর্নীতির মামলায় ছাগল-কাণ্ডে আলোচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য মতিউর রহমান ও সাদিক অ্যাগ্রোর চেয়ারম্যান ইমরান হোসেন আদালতের কাঠগড়ায় খোশগল্প করেছেন। আজ বুধবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতে তাঁদের উঠালে এই দৃশ্যের অবতারণা হয়।

দুজনকে একই সঙ্গে আদালতের কাঠগড়ায় হাজির করা হয়। এ সময় আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন মতিউর রহমান। পরে কাঠগড়ায় রাখা বেঞ্চে বসেন মতিউর ও ইমরান। তাঁরা একে অপরকে দেখে খোশগল্পে মেতে ওঠেন। প্রায় ১০ মিনিট তাঁদের হাসিমুখে কথা বলতে দেখা গেছে।

তবে এনবিআর সদস্য মতিউর রহমানের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। একই কাণ্ডে আলোচিত সাদিক অ্যাগ্রোর চেয়ারম্যান ইমরান হোসেনকে নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

আজ বুধবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ পৃথক আদেশ দেন।

আসামিদের কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। মতিউর রহমানের পক্ষে তাঁর আইনজীবী ওয়াহিদুজ্জামান লিটন জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত আবেদন নামঞ্জুর করেন।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ঈদুল আজহায় আলোচিত ছিল সাদিক অ্যাগ্রোর একটি ছাগল। ১৫ লাখ টাকার কেনা সেই ছাগলের ঘটনায় বেরিয়ে এসেছিল নানা কেলেঙ্কারির কথা। দেশজুড়ে শুরু হয়েছিল সমালোচনা। ওই বছর কোরবানির ঈদে ইমরানের সাদিক অ্যাগ্রো থেকে ১৫ লাখ টাকায় (প্রাথমিক দর) ‘উচ্চবংশীয়’ ছাগল কিনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হন তৎকালীন এনবিআর সদস্য মতিউর রহমানের ছেলে মুশফিকুর রহমান ওরফে ইফাত। এ ঘটনায় মতিউর রহমান ও তাঁর পরিবারের দুর্নীতির চিত্র সামনে চলে আসে।

ছাগল-কাণ্ডের মতিউরের জামিন নামঞ্জুর, সাদিক অ্যাগ্রোর ইমরান আরেক মামলায় গ্রেপ্তারছাগল-কাণ্ডের মতিউরের জামিন নামঞ্জুর, সাদিক অ্যাগ্রোর ইমরান আরেক মামলায় গ্রেপ্তার

বিষয়:

দুর্নীতিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগমামলাঢাকাআদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবকে জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি থেকে বাদ

ঘরে সদ্য বিবাহিত বিক্রয় প্রতিনিধির লাশ, চিরকুটে লেখা ‘জীবন খুবই কঠিন’

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করেও মুখে দুর্গন্ধের কারণ, পরিত্রাণের উপায়

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর হাইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নয়: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

রাজশাহী খাদ্য অফিস: ‘আশীর্বাদপুষ্ট’ কর্মকর্তা বহাল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

চাকসু নির্বাচন: ২০ জনের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, বাতিল ৪

চাকসু নির্বাচন: ২০ জনের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, বাতিল ৪

প্রকল্পে অনিয়ম, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে দুদকের অভিযান

প্রকল্পে অনিয়ম, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে দুদকের অভিযান

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র প্রণয়নে কমিটি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র প্রণয়নে কমিটি

নড়াইলের সাবেক সংসদ সদস্য কবিরুল হক মুক্তি গ্রেপ্তার

নড়াইলের সাবেক সংসদ সদস্য কবিরুল হক মুক্তি গ্রেপ্তার