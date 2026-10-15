নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পদ্মায় ইলিশ শিকার, দুই জেলের কারাদণ্ড

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার পদ্মা নদীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ আহরণ ও নিষিদ্ধ জাল ব্যবহারের দায়ে দুই জেলেকে চার দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় প্রায় ১ হাজার ২০০ মিটার কারেন্ট জাল ও ২০০ মিটার রিং জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত উপজেলার আলিমনগর ঘাট থেকে নারায়ণপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ইলিশ শিকার ও নিষিদ্ধ জাল ব্যবহারের দায়ে রানা (৩০) ও মংলু (৩৫) নামের দুই জেলেকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁদের প্রত্যেককে চার দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত রানা শিবগঞ্জ উপজেলার বোগলাউড়ি ডাক্তারপাড়া এলাকার জিল্লুর রহমানের ছেলে এবং মংলু একই এলাকার মাহাতাব উদ্দিনের ছেলে।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. একরামুল হক নাহিদ। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. শাহীনূর রহমান ও সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ইমরুল কায়েস। এ ছাড়া নৌ পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) একটি করে দল অভিযানে সহযোগিতা করে।
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