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বরিশাল

বরিশালের বিএম কলেজের নতুন অধ্যক্ষ মাহমুদুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালের বিএম কলেজের নতুন অধ্যক্ষ মাহমুদুল ইসলাম
ড. মো. মাহমুদুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজের নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন একই কলেজের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মাহমুদুল ইসলাম।

আজ রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সরকারি কলেজ-২ শাখার উপসচিব এ এস এম শাহরিয়ার জাহানের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগের তথ্য জানানো হয়।

আজ বিকেলে তিনি অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. মাহমুদুল ইসলাম বলেন, তিনি দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে এ কলেজে কর্মরত রয়েছেন। ফলে কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সম্পর্কে তাঁর ভালো ধারণা রয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নই হবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এ জন্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে কলেজকে এগিয়ে নিতে চান তিনি।

অধ্যাপক মাহমুদুল ইসলাম বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষকতা জীবন শুরু হয় সরকারি বরিশাল কলেজে।

বিষয়:

বরিশাল বিভাগবরিশাল জেলাকলেজনিয়োগশিক্ষা মন্ত্রণালয়
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