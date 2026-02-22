Ajker Patrika
বরিশাল

দলীয় নয়, আমরা জনগণের সরকার গঠন করব: তথ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ব‌রিশাল
দলীয় নয়, আমরা জনগণের সরকার গঠন করব: তথ্যমন্ত্রী
বরিশালের গৌরনদীতে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। ছবি: আজকের পত্রিকা

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, ‘আমরা কোনো দলীয় সরকার অথবা দলীয় রাষ্ট্র গঠন করব না। আমরা জনগণের সরকার করব।’

আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) বরিশালের গৌরনদী উপজেলার কান্ডাপাশায় খাল পুনঃখনন কর্মসূচি উদ্বোধনকালে তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি এ সময় আরও বলেন, ‘নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেব।’

এ দিন বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কাপলাতলি খালের পুনঃখনন কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন, আমলা ও পুলিশকে জনগণের জন্য কাজ করার পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার সারা দেশে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খননের পরিকল্পনা নিয়েছে; যা শিগগির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। তারই অংশ হিসেবে বরিশালের গৌরনদীতে খাল পুনঃখনন কর্মসূচি শুরু করা হলো। একই সঙ্গে বনায়নের অংশ হিসেবে গাছ রোপণ কর্মসূচিও শুরু করা হয়েছে। এই কাজ আরও তরান্বিত করা হবে।

কর্মসূচি উদ্বোধনকালে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

