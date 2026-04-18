বৈশাখী মেলায় ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা, মানুষের ঢল

বৈশাখী মেলাকে কেন্দ্র করে বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার চাঁদপাশা পোস্ট অফিস বাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা। শুক্রবার বিকেলে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতা ঘিরে শত শত মানুষের ঢল নামে।
প্রতিযোগিতায় পাঁচটি ঘোড়া অংশ নেয়। কে কাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে—এ নিয়ে চলে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দর্শকদের করতালি ও উল্লাসে পুরো মাঠ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।
স্থানীয়রা জানান, মেলা উপলক্ষে আশপাশের গ্রামগুলোতে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। আত্মীয়স্বজনদের মিলনমেলায় পরিণত হয় এ আয়োজন। ঘোড়দৌড় ছাড়াও মেলায় ছিল ম্যাজিক শো, নাগরদোলা ও নৃত্যানুষ্ঠান, যা দর্শনার্থীদের বাড়তি আকর্ষণ যোগ করে।
বরিশাল জেলা ও দায়রা জজ আদালতের আইনজীবী হুমায়ুন কবির জানান, তাঁর বাবা সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম আব্দুল সত্তার হাওলাদার প্রায় ৪০ বছর আগে এই বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই ধারাবাহিকতায় স্থানীয়রা প্রতিবছর বৈশাখী মেলার আয়োজন করে আসছেন।
মেলা আয়োজক কমিটির সদস্য আরিফুর রহমান ইরান বলেন, ‘এই মেলাকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষের সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। দুই বছর পর মেলা শুরু হওয়ায় ব্যাপক সাড়া মিলেছে। আজ (শুক্রবার) ও আগামীকালও (শনিবার) ঘোড়দৌড় ও মেলা চলবে।’
চাঁদপাশা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান সবুজ বলেন, পোস্ট অফিস বাজারের ঐতিহ্যবাহী এই মেলা দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয়দের আনন্দ-উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে।
