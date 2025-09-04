Ajker Patrika
> ভিডিও

খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

ভিডিও

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই। আজ বুধবার রাতে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের বাসভবন ফিরোজায় এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়

বিষয়:

খালেদা জিয়ারাষ্ট্রদূতভিডিওবিএনপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সোনার দাম রেকর্ড ভাঙল দেশেও

সোনার দাম রেকর্ড ভাঙল দেশেও

সিজার করে বোরকা পরে পালানোর চেষ্টা অষ্টম শ্রেণি পাস যুবকের

সিজার করে বোরকা পরে পালানোর চেষ্টা অষ্টম শ্রেণি পাস যুবকের

‘তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের’

‘তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের’

শুক্রবার খাওয়ানো হবে খাসি জবাই করে, রোববার ছাড়তে হবে ঘর

শুক্রবার খাওয়ানো হবে খাসি জবাই করে, রোববার ছাড়তে হবে ঘর

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সম্পর্কিত

শুক্রবার খাওয়ানো হবে খাসি জবাই করে, রোববার ছাড়তে হবে ঘর

শুক্রবার খাওয়ানো হবে খাসি জবাই করে, রোববার ছাড়তে হবে ঘর

৫ সেপ্টেম্বর শাহবাগে গণঅধিকার পরিষদের ফ্যাসিবাদবিরোধী সংহতি সমাবেশ

৫ সেপ্টেম্বর শাহবাগে গণঅধিকার পরিষদের ফ্যাসিবাদবিরোধী সংহতি সমাবেশ

খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

মহেশখালী-মাতারবাড়ীতে নতুন শহরের জন্ম হবে: প্রধান উপদেষ্টা

মহেশখালী-মাতারবাড়ীতে নতুন শহরের জন্ম হবে: প্রধান উপদেষ্টা