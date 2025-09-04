খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

ভিডিও
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই। আজ বুধবার রাতে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের বাসভবন ফিরোজায় এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়
খাসি জবাই করে সবাইকে ভরপেট খাওয়ানো হবে। তারপর মহল্লার বাসিন্দারা একদিন সময় পাবেন জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে। রোববার তাঁদের ঘর ছাড়তে হবে। ৫৩ বছর ধরে বসবাসের পর এমন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন তাঁরা। বিস্তারিত দেখুন প্রতিবেদনে...১৫ মিনিট আগে
৫ সেপ্টেম্বর শাহবাগে গণঅধিকার পরিষদের ফ্যাসিবাদবিরোধী সংহতি সমাবেশ২৩ মিনিট আগে
মহেশখালী-মাতারবাড়ীতে নতুন শহরের জন্ম হবে: প্রধান উপদেষ্টা৩৫ মিনিট আগে
ডাকসু যদি বানচাল করতে চান তাহলে অস্তিত্ব থাকবে না: এস এম ফরহাদ৩৯ মিনিট আগে