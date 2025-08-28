নির্মাণাধীন ভবনে হাসপাতালের কার্যক্রম, কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

নুরুল আমিন হাসান, ঢাকা
রাজধানীর উত্তরার ‘ঢাকা স্পেশালাইজড হাসপাতাল লি.’। হাসপাতালটির একটি ভবনে নিয়ে কার্যক্রম শুরু। সম্প্রতি ওই ভবনের সামনের আরেকটি নির্মাণাধীন বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজ চলছিল। নির্মাণাধীন ভবনটিকেতে রোগী রেখে চিকিৎসার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা বেগম নামের এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। স্বজনদের দাবি হাসপাতালের নামে কথিত ভবনটিতে ডাক্তার-নার্স না থাকা এবং কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনার অভিযোগে তার মৃত্যু হয়েছে।
ডিজে সনিকাকে অনেকেই চেনেন। দেশের সফলতম নারী ডিজে তিনি। মিউজিকের বাইরে ব্যতিক্রম ফ্যাশনের সুবাদে আলোচিত। কখনো ইতিবাচক সাড়া পান, কখনো আবার নিন্দা সহ্য করতে হয় তাকে। তবে এসব প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভাবেন না তিনি। নিজের খেয়াল-খুশি মতোই চলতে পছন্দ করেন।৩৯ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে স্বামী-স্ত্রীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে কারাগারে পাঠানোর প্রতিবাদে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুল ইসলাম হারুনকে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা। ২৮ আগস্ট (বুধবার) দুপুরে উপজেলার ধারা ইউনিয়নে মুরগী মহল বাইপাস মোড়ে ‘ধারা এলাকাবাসীর’ ব্যানারে এক মানববন্ধনে এ দাবি জানা৪২ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল ছাত্র সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের তফসিল চতুর্থবারের মতো পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে রাকসু'র প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞাপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়। এতে হিন্দু সনাতন ধর্মাবলম্বী৫ ঘণ্টা আগে
সাদাপাথর লুটের ঘটনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গঠিত উচ্চতর তদন্ত প্রতিনিধিদল সিলেটের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে গণশুনানি করেছে। কমিটির আহ্বায়ক ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কারের সচিব জাহেদা পারভীনের নেতৃত্বে তদন্ত দল আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সিলেট সার্কিট হাউসে এ শুনানি পরিচালন১ দিন আগে