Ajker Patrika
En
ভিডিও

মাদ্রাসাছাত্রকে ‘ধর্ষণ’, শিক্ষককে আটক করতে গিয়ে পুলিশের ওপর চড়াও বিক্ষুব্ধ জনতা

ভিডিও ডেস্ক
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৬, ১০: ৩২

মাদ্রাসাছাত্রকে ‘ধর্ষণ’, শিক্ষককে আটক করতে গিয়ে পুলিশের ওপর চড়াও বিক্ষুব্ধ জনতা

বিষয়:

ভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত