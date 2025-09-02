প্রচারণার মাঠ থেকে হাসপাতালে মেঘমল্লার বসু—সর্বশেষ অবস্থা জানালেন ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি

ভিডিও ডেস্ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত ছাত্রনেতা ও ডাকসু নির্বাচনে প্রতিরোধ পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী মেঘমল্লার বসু গুরুতর শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গতকাল থেকে চিকিৎসাধীন থাকার কারণে প্রচারণার মাঠেও তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। এই ছাত্রনেতা বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। তাঁর সর্বশেষ শারীরিক পরিস্থিতি জানিয়েছেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি তামজিদ হায়দার চঞ্চল।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত ছাত্রনেতা ও ডাকসু নির্বাচনে প্রতিরোধ পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী মেঘমল্লার বসু গুরুতর শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গতকাল থেকে চিকিৎসাধীন থাকার কারণে প্রচারণার মাঠেও তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। এই ছাত্রনেতা বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। তাঁর সর্বশেষ শারীরিক পরিস্থিতি জানিয়েছেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি তামজিদ হায়দার চঞ্চল।
ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবির মনোনীত জিএস পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদের বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টে রিটকারীকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গণধর্ষনের হুমকিদাতা আলী হুসেনকে ছাত্রদলের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার দাবি করেছেন ছাত্রশিবির মনোনীত ঐক্যবদ্ধ প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম।৬ মিনিট আগে
আদালতের রায়ে নির্বাচন বন্ধ ভালো ভাবে দেখছেন না ছাত্রদল মনোনীত ভিপি প্রার্থী আবিদুল। মঙ্গলবার ২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এমন মন্তব্য করেন তিনি।৩০ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতির প্রার্থীতার রিট আবেদনকারী নারী শিক্ষার্থীকে প্রকাশ্যে গণধর্ষণের হুমকির প্রতিবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহ-সভাপতি মানসুরা আক্তার। এ সময় তিনি ছাত্রশিবিরকে ইঙ্গিত করে বলেন, শাক দিয়ে মাছ ডাকবেন না।২ ঘণ্টা আগে
বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের কিছু অংশ অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। এ ছাড়া তিন মাসের মধ্যে পৃথক সচিবালয় গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ বিষয়ে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিচারপতি আহমেদ সোহেল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হা২ ঘণ্টা আগে