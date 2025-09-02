Ajker Patrika
> ভিডিও

প্রচারণার মাঠ থেকে হাসপাতালে মেঘমল্লার বসু—সর্বশেষ অবস্থা জানালেন ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি

ভিডিও ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত ছাত্রনেতা ও ডাকসু নির্বাচনে প্রতিরোধ পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী মেঘমল্লার বসু গুরুতর শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গতকাল থেকে চিকিৎসাধীন থাকার কারণে প্রচারণার মাঠেও তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। এই ছাত্রনেতা বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। তাঁর সর্বশেষ শারীরিক পরিস্থিতি জানিয়েছেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি তামজিদ হায়দার চঞ্চল।

বিষয়:

হাসপাতালডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

জামায়াত আমিরের বাসায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে অনড় অবস্থান

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইবরাহিমের নাম বাদ দিতে ইসিকে চিঠি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

গণধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হুসেন ছাত্রদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, দাবি সাদিক কায়েমের

গণধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হুসেন ছাত্রদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, দাবি সাদিক কায়েমের

প্রচারণার মাঠ থেকে হাসপাতালে মেঘমল্লার বসু—সর্বশেষ অবস্থা জানালেন ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি

প্রচারণার মাঠ থেকে হাসপাতালে মেঘমল্লার বসু—সর্বশেষ অবস্থা জানালেন ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি

আদালতের রায় নিয়ে যা বললেন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল

আদালতের রায় নিয়ে যা বললেন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল

শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে পারবেন না—ছাত্রদল নেত্রী মানসুরার হুঁশিয়ারি

শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে পারবেন না—ছাত্রদল নেত্রী মানসুরার হুঁশিয়ারি