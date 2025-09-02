Ajker Patrika
খুলনার শিপইয়ার্ড সড়কে ধানের চারা রোপণ করে প্রতিবাদ

ভিডিও ডেস্ক

খুলনার শিপইয়ার্ড সড়ক নির্মাণ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে অভিনব কর্মসূচি পালন করেছেন নিরাপদ সড়ক চাই’র খুলনা মহানগরের নেতারা। ধানের চারা রোপণ ও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ–কেডিএকে লাল কার্ড প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে তারা জানান প্রতীকী প্রতিবাদ।

খুলনাপ্রতিবাদভিডিও
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি সুলতানা পারভীন কারাগারে

পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারত এসসিওর সদস্যপদ আটকে দেয়: আজারবাইজান

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

দেশে চালু হলো ৫-জি নেটওয়ার্ক, কী কী সুবিধা মিলবে

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

