মোংলা বন্দরের উন্নয়ন জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে: সড়ক পরিবহনমন্ত্রী

মোংলা বন্দরের উন্নয়ন জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে: সড়ক পরিবহনমন্ত্রী
ভিডিও ডেস্ক
মোংলা বন্দরের উন্নয়ন জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে: সড়ক পরিবহনমন্ত্রী
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন
মোংলা বন্দরের উন্নয়ন জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে: সড়ক পরিবহনমন্ত্রী
চট্টগ্রামের পাশাপাশি মোংলাকে আধুনিক বন্দরে রুপান্তর করব: নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী১৯ মিনিট আগে
একনজর দেখতে চান প্রধানমন্ত্রীকে, খুলনায় সড়কে নেমেছে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ২৮ মিনিট আগে
শ্রমিকদের দাবির আড়ালে সীমান্তের ওপার থেকে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা চলছে: প্রধানমন্ত্রী২ ঘণ্টা আগে