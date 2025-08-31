কাল বাঁচব, না মরব—সেটাও তো বলা যায় না: মোহাম্মদ সালাউদ্দিন

ভিডিও ডেস্ক
নেদারল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডের অনুশীলন শেষে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন।
অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১২৩টি সংগঠন ১ হাজার ৬০৪ বার অবরোধ করেছে। এতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ৩১ আগস্ট রোববার দুপুরে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠক শেষে এই মন্তব্য করেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ফ্যাসিস্ট সরকার চলে যাওয়ার পর রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে ঐক্য ছিল সে ঐক্য ধরে রাখতে হবে। একটি রাজনৈতিক দল চেষ্টা করছে নির্বাচন বানচালের জন্য। তবে সেটি মোকাবেলা করতে হবে। তাদের একটি অংশ তো রয়ে গেছে।৬ ঘণ্টা আগে
নুরুল হক নুরের ওপর হামলাকে কেন্দ্র করে উত্তরায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের বাসার সামনে বিক্ষোভ করেছে ছাত্র-জনতা। এ সময় মহাসড়ক অবরোধ করে জিএম কাদেরকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।৬ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ছয় বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন। ক্যাম্পাসজুড়ে চলছে নির্বাচনী বর্ণিল প্রচারণা। সব পদেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিললেও, ব্যতিক্রম মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন-বিষয়ক সম্পাদক পদ। এই পদের প্রার্থীরা কে কী ভাবছে?২১ ঘণ্টা আগে