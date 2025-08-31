Ajker Patrika
> ভিডিও

কাল বাঁচব, না মরব—সেটাও তো বলা যায় না: মোহাম্মদ সালাউদ্দিন

ভিডিও ডেস্ক

নেদারল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডের অনুশীলন শেষে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন।

বিষয়:

ভিডিওনেদারল্যান্ডস ক্রিকেটক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটখেলা-ভিডিও
