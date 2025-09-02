জাপার কাঁধে ভর করে ফিরতে পারে আ.লীগ: রাশেদ খান

ভিডিও ডেস্ক
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি, জুলাই আন্দোলনের অন্যতম রাজনীতিবিদ নুরুল হক নুরের সুচিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নুরুল হক নুরের স্ত্রী মারিয়া আক্তার, গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন।
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি, জুলাই আন্দোলনের অন্যতম রাজনীতিবিদ নুরুল হক নুরের সুচিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নুরুল হক নুরের স্ত্রী মারিয়া আক্তার, গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন।
দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের আকাশে উঁকি দিতে শুরু করেছে অপরূপ সৌন্দর্যের কাঞ্চনজঙ্ঘা। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে হঠাৎ করেই উঁকি দিয়েছে পরিষ্কার নীল আকাশে এই পর্বত শৃঙ্গটি।২ মিনিট আগে
কোনো বাধাতেই জাতীয় নির্বাচন আটকানো যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।৪ মিনিট আগে
ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা মুশফিক আর ফারহান। নাটকে একের পর এক সুপারহিট অভিনয় দিয়ে দর্শকের মন মাতিয়েছেন এই অভিনেতা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন তিনি।৩০ মিনিট আগে
আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে নিজেদের প্রতিশ্রুতির কথা বারবার জোর দিয়েই বলছে অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু ভোটের লড়াই যারা করবে, সেই রাজনৈতিক দলগুলোর কথার সুর যেন মিলছে না। বিভিন্ন ইস্যুতে বিএনপি , জামায়াতে ইসলামী , জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ সামনের সারিতে থাকা দলগুলোর দূরত্ব যেন দিন দিন৩৪ মিনিট আগে