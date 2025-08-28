সব সময় খেলি জেতার জন্য, ভবিষ্যতেও খেলব জেতার জন্যই: লিটন

রোমান আহমেদ, সিলেট
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ বৃহস্পতিবারের (২৮ আগস্ট) সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেছেন, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে এমন কোনো দল নেই যে ছোট দল। তো আমরা... আমরা সব সময় খেলি জেতার জন্য এবং আগে বা ভবিষ্যতেও যতগুলো ম্যাচ খেলব, সব জেতার জন্যই যাব। বাংলাদেশ এর আগেও অনেক দলের কাছে হেরেছে, নতুন কিছু না। যদি হেরে যাই, হেরে যেতেই পারি। দুইটা দলই খেলতে এসেছে, একটা দল জিতবে, একটা দল হারবে। আমরা কতটা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারতেছি, এটা হচ্ছে মূল।
টিবিসি’র কাজে এখন পুরোদমে মনোযোগ দিচ্ছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ফারিয়া শাহরিন। নতুন প্রজেক্টকে ঘিরে ব্যস্ত সময় দিচ্ছেন তিনি। দর্শকদের জন্য থাকছে চমক, তাই ভক্তরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তার এই বিশেষ কাজের জন্য।৪০ মিনিট আগে
দালাল চক্র, অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেট, বকশিশের নামে চাঁদাবাজির অভিযোগের ভিত্তিতে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অভিযান পরিচালনা করেছে রংপুর সেনাক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল। মেজর আব্দুল মালেকের নেতৃত্বে রংপুর সেনাবাহিনীর ৩০ ইস্ট বেঙ্গল অভিযানটি পরিচালনা করে।৪২ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অংশগ্রহণে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এই আয়োজনের প্রতিপাদ্য ছিল— ‘খেলাধুলার আনন্দে স্কুলমুখী হোক সব শিক্ষার্থী’। ২৮ আগস্ট সকালে বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় মুখোমুখি হয় চন্দনা একাদশ বনাম গড়াই একাদশ...৪৪ মিনিট আগে
ডিজে সনিকাকে অনেকেই চেনেন। দেশের সফলতম নারী ডিজে তিনি। মিউজিকের বাইরে ব্যতিক্রম ফ্যাশনের সুবাদে আলোচিত। কখনো ইতিবাচক সাড়া পান, কখনো আবার নিন্দা সহ্য করতে হয় তাকে। তবে এসব প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভাবেন না তিনি। নিজের খেয়াল-খুশি মতোই চলতে পছন্দ করেন।৫ ঘণ্টা আগে