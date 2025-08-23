Ajker Patrika
পুরস্কার হাতে আবেগপ্রবণ অভিনেতা আবুল হায়াত

ভিডিও ডেস্ক

আজীবন সম্মাননা পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন গুণী অভিনেতা আবুল হায়াত। শুক্রবার রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে তাঁকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়

