Ajker Patrika
> ভিডিও

এশিয়া কাপে কত দূর যেতে পারবে বাংলাদেশ

ভিডিও ডেস্ক

জয় দিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করতে চায় বাংলাদেশ দল। আবুধাবিতে ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে লিটন দাসের নেতৃত্বে টাইগারদের প্রতিপক্ষ হংকং। টানা তিনটি সিরিজ জয়ের আত্মবিশ্বাসে ভর করেই এবারের টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এশিয়া কাপে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টে কত দূর যেতে পারবে বাংলাদেশ? আবুধাবির শেখ জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে আজকের পত্রিকার হেড অব স্পোর্টস রানা আব্বাস।

বিষয়:

ভিডিওক্রিকেটএশিয়া কাপবাংলাদেশ ক্রিকেটখেলা-ভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জাকসু নির্বাচন বর্জনের পর রাতে বিক্ষোভ মিছিল ছাত্রদলের

স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির হোতা মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু গ্রেপ্তার

নতুন ট্রেন্ড ন্যানো ব্যানানা, নিজের থ্রিডি ফিগারিন বানাবেন যেভাবে

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী চার্লি কার্ককে গুলি করে হত্যা

প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ছাত্রদল সমর্থিত ভিপির

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

সম্পর্কিত

রাকসু নির্বাচনে ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের ঘোষণা

রাকসু নির্বাচনে ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের ঘোষণা

ছাত্রদলের ভোট বর্জন তাদের একান্ত নিজেদের ব্যাপার: শিবির-সমর্থিত প্যানেল জিএস পদপ্রার্থী

ছাত্রদলের ভোট বর্জন তাদের একান্ত নিজেদের ব্যাপার: শিবির-সমর্থিত প্যানেল জিএস পদপ্রার্থী

তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আক্কেলপুর উপজেলা প্রশাসনের ফুটবল টুর্নামেন্ট

তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আক্কেলপুর উপজেলা প্রশাসনের ফুটবল টুর্নামেন্ট

খুলনা সিটি করপোরেশনের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা

খুলনা সিটি করপোরেশনের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা