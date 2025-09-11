এশিয়া কাপে কত দূর যেতে পারবে বাংলাদেশ

ভিডিও ডেস্ক
জয় দিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করতে চায় বাংলাদেশ দল। আবুধাবিতে ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে লিটন দাসের নেতৃত্বে টাইগারদের প্রতিপক্ষ হংকং। টানা তিনটি সিরিজ জয়ের আত্মবিশ্বাসে ভর করেই এবারের টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এশিয়া কাপে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টে কত দূর যেতে পারবে বাংলাদেশ? আবুধাবির শেখ জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে আজকের পত্রিকার হেড অব স্পোর্টস রানা আব্বাস।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ—রাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্যানেল ঘোষণা করা হয়। প্যানেলে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত হয়েছেন তাহসিন খান। জেনারেল সেক্রেটারি পদে রাজন আল আহমেদ এবং অ২৮ মিনিট আগে
ছাত্রদলের ভোট বর্জন তাঁদের একান্ত নিজেদের ব্যাপার বলেছেন শিবির-সমর্থিত প্যানেল জিএস পদপ্রার্থী মাজহারুল ইসলাম। গতকাল বুধবার রাত থেকে এখন পর্যন্ত অনেকগুলো কারচুপির ঘটনা ঘটেছে—এমন অভিযোগ তুলে মাজহারুল ইসলাম বলেন, পোলিং এজেন্টদের সঠিকভাবে নিয়োগ দিতে দেওয়া হয়নি।৩১ মিনিট আগে
জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে তারুণ্যের উৎসব দ্বিতীয় ভার্সন উপলক্ষে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় উপজেলা পরিষদের কোয়াটার মাঠে আসরের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।৩৪ মিনিট আগে
খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। এবার বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭১৯ কোটি ৫০ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। গত বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় যা আড়াইশ কোটি টাকা কম। এ বাজেটে নতুন কোন কর আরোপ করা হয়নি।২ ঘণ্টা আগে