কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে মানসিক ভারসাম্যহীন নারী জাইমা খাতুনকে (৩৫) হত্যার ঘটনায় তাঁর ভাই আসানুল খাঁ অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর মঙ্গলবার দুইজনকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় জাইমা খাতুন (৩৫) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফিলিপনগর ইউনিয়নের চরশাদিপুর মাঠের একটি ঘাসের জমি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকায় প্রায় ১০ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য, দুটি বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ দুজনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)এর সদস্যরা। শনিবার ভোরে উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে ৪৭ বিজিবি।
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদীতে গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে আজ শুক্রবার সকাল পর্যন্ত নতুন করে পানি না বাড়লেও দুর্ভোগ কমেনি পানিবন্দী মানুষের। পাবনা ওয়াটার হাইড্রোলজি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পদ্মার পানি সর্বশেষ ২ সেন্টিমিটার বেড়ে ১২ দশমিক ৯৪ সেন্টি
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বন্যা পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় পদ্মা নদীর পানি আরও ১০ সেন্টিমিটার বেড়েছে। এতে চিলমারি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলের ৬টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এছাড়া ইউনিয়নের মোট ১৯টি গ্রাম পানিবন্দী হয়ে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ১৬টি গ্রামে আরও
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদীর পানি বিপৎসীমার ১ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে পাবনা ওয়াটার হাইড্রোলজি বিভাগ। সোমবার সকাল ৯টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৯টা পর্যন্ত হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পানি ১০ সেন্টিমিটার বেড়ে ১২ দশমিক ৮০ সেন্টিমিটার উচ্চতায় পৌঁছেছে। এই পয়েন্টের বিপৎসীমা ১৩ দশমিক ৮০ সেন্টিমিট
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বাকিতে সিগারেট না দেওয়ায় এক দোকানির কান কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে সুমন হোসেন (২০) নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে।
টানা বৃষ্টি আর উজানের ঢলে পদ্মা নদীতে বৃদ্ধি পাচ্ছে পানি। এতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলার চরাঞ্চল ডুবে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে পাঁচটি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলের সাড়ে ৬ হাজার পরিবার। অন্যদিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের পদ্মার চরের নিম্নাঞ্চলের আবাদি জমি ও চলাচলের রাস্তা ডুবে গেছে। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণপুর
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে মাদকবিরোধী অভিযানের সময় সন্ত্রাসীদের গুলিতে এক সোর্স আহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ফিলিপনগর ইউনিয়নের দারোগার মোড় এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির নাম আব্দুল হামিদ (৪০)। তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এলাহি ঢালি বলেন, ‘আমাদের দুজনের ১১টি মহিষের মৃত্যুতে কমপক্ষে ২৪ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এতগুলো মহিষ পুঁতে রাখা সম্ভব না হওয়ায় আমরা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি। সরকার যদি একটু সহায়তার ব্যবস্থা করত, আমরা উপকৃত হতাম।’
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে যৌথ অভিযানে সাড়ে ৩ কোটি টাকার বেশি মূল্যের অবৈধ চায়না দুয়ারি ও কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়েছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত উপজেলার চিলমারি ও রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন বাজার ও পদ্মার শাখা নদী এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।
প্রতারণার এমন ঘটনা ঘটেছে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায়। এলাকাটি রাজশাহীর বাঘা উপজেলার ঠিক বিপরীতে, পদ্মা নদীর ওপারে। প্রতারক কুলসুম খাতুন স্বামীর সঙ্গে ওই এলাকায় গিয়ে তার নাম জানিয়েছিলেন ‘মুনিয়া’।
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকায় পৃথক দুটি অভিযানে অস্ত্র ও গুলিসহ দুইজনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এসময় উদ্ধার করা হয়েছে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি শর্টগান, একটি ম্যাগজিন এবং তিন রাউন্ড গুলি।
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার আল্লারদর্গা এলাকায় জলাবদ্ধতার কারণে দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে আল্লারদর্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একই চত্বরে অবস্থিত বেসরকারি ট্রেসল ইংলিশ ভার্সন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। দুই প্রতিষ্ঠানের প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থী নোংরা পানি পেরিয়ে স্কুলে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পূর্ববিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার চককৃষ্ণপুর গ্রামে এ সংঘর্ষকালে বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটপাট, একটি মাইক্রোবাসে অগ্নিসংযোগ ও তিনটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। খবর পেয়ে ভেড়ামারা ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্
বুধবার (৯ জুলাই) দুপুর ১টার দিকে দুদকের কুষ্টিয়া জেলা অফিসের উপসহকারী পরিচালক সাইদুর রহমানের নেতৃত্বে একটি দল উপজেলার সোনাইকুন্ড গ্রামে গিয়ে অভিযুক্তদের বাড়িতে উপস্থিত হয়। তবে কাউকে না পেয়ে বাড়ির গ্রিলে নোটিশ টানিয়ে দেওয়া হয়।
ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি এখানে শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে পুরো এলাকায় তৈরি হয়েছে শান্তিপূর্ণ, ইসলামিক শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ।