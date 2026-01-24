Ajker Patrika

ডা. শফিকুর রহমান

কেউ কেউ বসন্তের কোকিল, উড়ে এসে জুড়ে বসে: জামায়াত আমির

জামায়াতে ইসলামী আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘কেউ কেউ বসন্তের কোকিল—উড়ে এসে জুড়ে বসে। কিন্তু আমরা দুঃখ-কষ্টের সময় দেশবাসীকে ফেলে কোথাও যাইনি, ভবিষ্যতেও যাব না—ইনশা আল্লাহ।’ আজ শুক্রবার পঞ্চগড়ের চিনিকল মাঠে ১০ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াত আমির এ কথা বলেন।

