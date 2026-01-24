জামায়াতে ইসলামী আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘কেউ কেউ বসন্তের কোকিল—উড়ে এসে জুড়ে বসে। কিন্তু আমরা দুঃখ-কষ্টের সময় দেশবাসীকে ফেলে কোথাও যাইনি, ভবিষ্যতেও যাব না—ইনশা আল্লাহ।’ আজ শুক্রবার পঞ্চগড়ের চিনিকল মাঠে ১০ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াত আমির এ কথা বলেন।
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের নির্বাচনী সমাবেশ কেন্দ্র করে পঞ্চগড় চিনিকল মাঠ ইতিমধ্যে নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরেই প্রস্তুত করা হয় সমাবেশ মঞ্চ। সকাল থেকেই জড়ো হতে থাকেন জামায়াতসহ ১০ দলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা।
জামায়াতে ইসলামীর ওপর আরোপিত ভোটারদের আইডি ও বিকাশ নম্বর সংগ্রহের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন দলের আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ শুক্রবার পঞ্চগড়ের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।