জাতীয় আর্চারিতে সেরা বিমানবাহিনী

জাতীয় আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের এবার দেখা মিলেছে দুই জাতীয় রেকর্ডের। ১০ ইভেন্টের ফাইনালে সর্বোচ্চ পাঁচটি সোনা জিতেছে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চারটি জিতেছে বিকেএসপি। বাকি একটি জেতে আনসার।
টঙ্গী স্টেডিয়ামে আজ রিকার্ভ পুরুষ এককে একই দলের সতীর্থ রাকিব মিয়াকে ৬-৫ সেট পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতেন রামকৃষ্ণ সাহা। মিশাদ প্রধানকে ৬-৪ সেট পয়েন্টে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন আব্দুর রহমান আলিফ। পদক পাওয়া তিনজনই বিমানবাহিনীর।
রিকার্ভ নারী এককে মনিরা আক্তারকে ৭-৩ সেট পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতেন সোনালী রায়। ব্রোঞ্জ পাওয়া সায়মা সালাহউদ্দিন ৬-২ সেট পয়েন্টে হারান তৈয়বা আক্তার।
রিকার্ভ পুরুষ দলগত ইভেন্টে লড়াইয়ে বেশ জমে উঠে। টাইব্রেকারে বিমানবাহিনীকে ৫-৪ সেট পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতে বাংলাদেশ আনসার। ব্রোঞ্জ পেয়েছে বিকেএসপি। রিকার্ভ নারী দলগত ইভেন্টেও গড়ায় টাইব্রেকারে। ৫-৪ সেট পয়েন্টে সেনাবাহিনীকে হারিয়ে সোনার হাসি হাসেন বিমানবাহিনীর আর্চাররা।
রিকার্ভ মিশ্র দলীয় ইভেন্টের ফাইনালে আর্চারি ক্লাব অফ ঢাকা মেট্রোকে ৬-০ সেট পয়েন্টে উড়িয়ে দিয়েছে বিমানবাহিনী। একই ব্যবধানে ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে আনসারকে হারায় বিকেএসপি।
কম্পাউন্ড পুরুষ এককে নাওয়াজ আহমেদ রাকিবকে ১৪৭-১৪২ পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতেন বিকেএসপির ঐশর্য রহমান। অভিজ্ঞ হিমু বাছাড় ১৪৩-১৩৭ পয়েন্টে তরিকুল ইসলাম তৌহিদকে হারিয়ে পান ব্রোঞ্জ।
কম্পাউন্ড নারী এককে লড়াই হয়েছে বেশ। বিমানবাহিনীর বন্যা আক্তারকে ১৪৪-১৪৩ পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতেন বিকেএসপির কুলছুম আক্তার মনি। কম্পাউন্ড পুরুষ ও মিশ্র দলে বিকেএসপি ও নারী দলে বিমানবাহিনী জেতে সোনা।
এক অস্থির ও কঠিন সময় পার করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের, আইসিসি আজ আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে আরেক খবর, বিসিবির পরিচালক পদ থেকে সরিয়ে দাঁড়িয়েছেন ইশতিয়াক সাদেক। গতকাল ফিক্সিংয়ের অভিযোগে গতকাল অডিট বিভাগ থেকে সরিয়ে দাঁড়িয়েছেন মোখলেসুর রহ১ ঘণ্টা আগে
অবশেষে এসেই গেল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে আইসিসি।২ ঘণ্টা আগে
নিরাপত্তা শঙ্কায় ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে না বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কায় খেলার আবেদন জানালেও তা মানেনি আইসিসি। উল্টো বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে খেলানোর পরিকল্পনা করছে তারা।৩ ঘণ্টা আগে
এখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি আইসিসি। তবে বেশ কয়েকটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশকে। বিকল্প হিসেবে খেলবে স্কটল্যান্ড। এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যায় করেছে আইসিসি। এমনটাই জানিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি।৪ ঘণ্টা আগে