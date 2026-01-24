Ajker Patrika
অন্য খেলা

জাতীয় আর্চারিতে সেরা বিমানবাহিনী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ১৫
জাতীয় আর্চারিতে সেরা বিমানবাহিনী
রিকার্ভ এককে সোনা জেতেন রামকৃষ্ণ সাহা। ছবি: আর্চারি ফেডারেশন

জাতীয় আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের এবার দেখা মিলেছে দুই জাতীয় রেকর্ডের। ১০ ইভেন্টের ফাইনালে সর্বোচ্চ পাঁচটি সোনা জিতেছে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চারটি জিতেছে বিকেএসপি। বাকি একটি জেতে আনসার।

টঙ্গী স্টেডিয়ামে আজ রিকার্ভ পুরুষ এককে একই দলের সতীর্থ রাকিব মিয়াকে ৬-৫ সেট পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতেন রামকৃষ্ণ সাহা। মিশাদ প্রধানকে ৬-৪ সেট পয়েন্টে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন আব্দুর রহমান আলিফ। পদক পাওয়া তিনজনই বিমানবাহিনীর।

রিকার্ভ নারী এককে মনিরা আক্তারকে ৭-৩ সেট পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতেন সোনালী রায়। ব্রোঞ্জ পাওয়া সায়মা সালাহউদ্দিন ৬-২ সেট পয়েন্টে হারান তৈয়বা আক্তার।

রিকার্ভ পুরুষ দলগত ইভেন্টে লড়াইয়ে বেশ জমে উঠে। টাইব্রেকারে বিমানবাহিনীকে ৫-৪ সেট পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতে বাংলাদেশ আনসার। ব্রোঞ্জ পেয়েছে বিকেএসপি। রিকার্ভ নারী দলগত ইভেন্টেও গড়ায় টাইব্রেকারে। ৫-৪ সেট পয়েন্টে সেনাবাহিনীকে হারিয়ে সোনার হাসি হাসেন বিমানবাহিনীর আর্চাররা।

রিকার্ভ মিশ্র দলীয় ইভেন্টের ফাইনালে আর্চারি ক্লাব অফ ঢাকা মেট্রোকে ৬-০ সেট পয়েন্টে উড়িয়ে দিয়েছে বিমানবাহিনী। একই ব্যবধানে ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে আনসারকে হারায় বিকেএসপি।

কম্পাউন্ড পুরুষ এককে নাওয়াজ আহমেদ রাকিবকে ১৪৭-১৪২ পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতেন বিকেএসপির ঐশর্য রহমান। অভিজ্ঞ হিমু বাছাড় ১৪৩-১৩৭ পয়েন্টে তরিকুল ইসলাম তৌহিদকে হারিয়ে পান ব্রোঞ্জ।

কম্পাউন্ড নারী এককে লড়াই হয়েছে বেশ। বিমানবাহিনীর বন্যা আক্তারকে ১৪৪-১৪৩ পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতেন বিকেএসপির কুলছুম আক্তার মনি। কম্পাউন্ড পুরুষ ও মিশ্র দলে বিকেএসপি ও নারী দলে বিমানবাহিনী জেতে সোনা।

বিষয়:

Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

১৬ আসন: চট্টগ্রামে জোটে-ভোটে টালমাটাল জামায়াত

১৬ আসন: চট্টগ্রামে জোটে-ভোটে টালমাটাল জামায়াত

ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি

ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি

সম্পর্কিত

জাতীয় আর্চারিতে সেরা বিমানবাহিনী

জাতীয় আর্চারিতে সেরা বিমানবাহিনী

বিসিবি পরিচালক ইশতিয়াকের পদত্যাগ

বিসিবি পরিচালক ইশতিয়াকের পদত্যাগ

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে কী ব্যাখ্যা দিল আইসিসি

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে কী ব্যাখ্যা দিল আইসিসি

সরকারের নির্দেশ পেলে বিশ্বকাপে খেলবে না পাকিস্তানও

সরকারের নির্দেশ পেলে বিশ্বকাপে খেলবে না পাকিস্তানও