বিশ্বকাপ অভিষেকেই কি চমক দেখাবে ইতালি

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপ অভিষেকেই কি চমক দেখাবে ইতালি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ অভিষেক হচ্ছে ইতালির। ছবি: এএফপি

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়েই প্রথমবারের মতো কোনো আইসিসি ইভেন্টে অংশ নিতে যাচ্ছে ইতালি। বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে শুরু হবে স্কটল্যান্ড-ইতালি বিশ্বকাপের ম্যাচ। গত জুলাইয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে স্কটল্যান্ডকেই হারিয়ে দিয়েছিল ইতালি। আর এবারের বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ড সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ নাম প্রত্যাহার করার কারণে। স্কটল্যান্ড-ইতালি ম্যাচের পাশাপাশি বিশ্বকাপের আরও দুটি ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

স্কটল্যান্ড-ইতালি

সরাসরি

বেলা সাড়ে ১১ টা

জিম্বাবুয়ে-ওমান

সরাসরি

বেলা সাড়ে ৩টা

দক্ষিণ আফ্রিকা-কানাডা

সরাসরি

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা

টি স্পোর্টস

অদম্য কাপ

ফাইনাল

ধূমকেতু-দুর্বার

সরাসরি

সন্ধ্যা ৬ টা টি স্পোর্টস ইউটিউব

খেলা
