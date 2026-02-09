বিশ্বকাপ অভিষেকেই কি চমক দেখাবে ইতালি

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়েই প্রথমবারের মতো কোনো আইসিসি ইভেন্টে অংশ নিতে যাচ্ছে ইতালি। বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে শুরু হবে স্কটল্যান্ড-ইতালি বিশ্বকাপের ম্যাচ। গত জুলাইয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে স্কটল্যান্ডকেই হারিয়ে দিয়েছিল ইতালি। আর এবারের বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ড সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ নাম প্রত্যাহার করার কারণে। স্কটল্যান্ড-ইতালি ম্যাচের পাশাপাশি বিশ্বকাপের আরও দুটি ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
স্কটল্যান্ড-ইতালি
সরাসরি
বেলা সাড়ে ১১ টা
জিম্বাবুয়ে-ওমান
সরাসরি
বেলা সাড়ে ৩টা
দক্ষিণ আফ্রিকা-কানাডা
সরাসরি
সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা
টি স্পোর্টস
অদম্য কাপ
ফাইনাল
ধূমকেতু-দুর্বার
সরাসরি
সন্ধ্যা ৬ টা টি স্পোর্টস ইউটিউব
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল এবার যে সময়ে পাকিস্তানে গেছেন, দেশটিতে চলছে বসন্ত উৎসব। বসন্ত উৎসবে গিয়েই পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী ঘুড়ি উৎসবে অংশ নিয়েছেন বিসিবি সভাপতি। নিজে ঘুড়ি উড়িয়েছেন। লাহোরে গতকাল ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বাংলাদেশ কতটা ‘জিততে’ পেরেছে তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে২৫ মিনিট আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর পরও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) দুশ্চিন্তা এখনো দূর হয়নি। যে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আইসিসির বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্য, সেটা মাঠে গড়ানো নিয়ে এখনো রয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এ ব্যাপারে এখনো দেশটির প্রধানমন্ত্রী২ ঘণ্টা আগে
ইতালির নাম শুনলেই চোখে ভেসে ওঠে নীল জার্সি গায়ে ফুটবল মাঠে দৌড়ানো অকুতোভয় কিছু যোদ্ধার ছবি। চারবারের ফুটবল বিশ্বকাপজয়ী দেশটির পরিচয় যুগ যুগ ধরে অনেকটা ফুটবলেই সীমাবদ্ধ। তবে আজ এক নতুন ইতিহাসের সাক্ষী হতে হচ্ছে। প্রথমবারের মতো ক্রিকেটের বিশ্বমঞ্চে পা রাখছে ইতালি। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে আজ প্রথম ম্যাচ৩ ঘণ্টা আগে
ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। অথচ বড় সংগ্রহ তুলতে হিমশিম খেল শ্রীলঙ্কা। শেষ দিকে কামিন্দু মেন্ডিসের ঝড়ে লড়াকু সংগ্রহ দাঁড় করায় স্বাগতিকেরা। একসময় কোণঠাসা হয়ে পড়লেও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেটে ১৬৩ রানে থামে তারা। প্রথম ইনিংসেই বাজে এক রেকর্ডে নাম উঠে গেল শ্রীলঙ্কার এক ক্রিকেটারের।১৪ ঘণ্টা আগে