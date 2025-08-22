দ্রুততম মানব ইমরানুর, মানবী নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ট্র্যাকে ফিরলেন, রাজত্বও ফিরে পেলেন ইমরানুর রহমান। চোটের কারণে গত ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় অ্যাথলেটিকসে খেলতে পারেননি লন্ডনপ্রবাসী এই অ্যাথলেট। সামার অ্যাথলেটিকসে পঞ্চমবারের মতো পেলেন দ্রুততম মানবের খেতাব।
জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ ছেলেদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে শুরু হওয়ার আগে নামে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ১০.৬৪ সেকেন্ড টাইমিং নিয়ে প্রথম হয়েছেন নৌবাহিনীর ইমরানুর। সেনাবাহিনীর আব্দুল মোতালেব ১০.৮৬ সেকেন্ড নিয়ে হয়েছেন দ্বিতীয়। জাতীয় চ্যাম্পিয়নে সোনা জেতা ইসমাইল হোসেন মুকুট ধরে রাখতে পারেননি। ১০.৮৮ সেকেন্ড নিয়ে তৃতীয় হয়েছেন তিনি।
মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে সুমাইয়া দেওয়ান ১২.১৯ সেকেন্ডে শেষ করেছেন বলে জানা গেছে। তবে অফিশিয়াল ফল এখনো আসেনি। ১২.২১ সেকেন্ড টাইমিংয়ে দৌড় শেষ করেন শিরিন আক্তার।
ট্র্যাকে ফিরলেন, রাজত্বও ফিরে পেলেন ইমরানুর রহমান। চোটের কারণে গত ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় অ্যাথলেটিকসে খেলতে পারেননি লন্ডনপ্রবাসী এই অ্যাথলেট। সামার অ্যাথলেটিকসে পঞ্চমবারের মতো পেলেন দ্রুততম মানবের খেতাব।
জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ ছেলেদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে শুরু হওয়ার আগে নামে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ১০.৬৪ সেকেন্ড টাইমিং নিয়ে প্রথম হয়েছেন নৌবাহিনীর ইমরানুর। সেনাবাহিনীর আব্দুল মোতালেব ১০.৮৬ সেকেন্ড নিয়ে হয়েছেন দ্বিতীয়। জাতীয় চ্যাম্পিয়নে সোনা জেতা ইসমাইল হোসেন মুকুট ধরে রাখতে পারেননি। ১০.৮৮ সেকেন্ড নিয়ে তৃতীয় হয়েছেন তিনি।
মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে সুমাইয়া দেওয়ান ১২.১৯ সেকেন্ডে শেষ করেছেন বলে জানা গেছে। তবে অফিশিয়াল ফল এখনো আসেনি। ১২.২১ সেকেন্ড টাইমিংয়ে দৌড় শেষ করেন শিরিন আক্তার।
ভুটানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে আশা জাগানিয়া শুরুই করেছিল বাংলাদেশ। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে আজ হতাশ করেছেন বাংলাদেশের মেয়েরা। ভারতের কাছে ২-০ গোলে হেরে গেছেন তাঁরা।৩৯ মিনিট আগে
ম্যাচের শুরুতে যেন খোলসের মধ্যেই থেকেছেন বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়েরা। এই সুযোগে মাঝমাঠের দল ছিল ভারতীয় দলের। এ সময়ে একের পর এক আক্রমণে গেছে তারা। এর ফলও পেয়েছে ভারতের মেয়েরা। ১৪ মিনিটে গোল করে ম্যাচে এগিয়ে যায় ভারত।২ ঘণ্টা আগে
বেঙ্গালুরুর চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন নিয়ে শঙ্কাটা কাজ করছিল অনেক দিন ধরেই। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হলো। বেঙ্গালুরুতে হচ্ছে না এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচ।২ ঘণ্টা আগে
মাঠে নামলেই ম্যাথু ব্রিটজকের ব্যাট ছোটে তরবারির মতো। প্রতিপক্ষ, ভেন্যু যা-ই হোক না কেন, তিনি রানের বন্যা বইয়ে দেন। ২৬ বছর বয়সী দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার আজ যে রেকর্ড গড়েছেন, সেটা আর কেউ করতে পারেননি।৪ ঘণ্টা আগে