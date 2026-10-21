বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ দেখবেন কোথায়

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ দেখবেন কোথায়
জিম্বাবুয়ের কাছে ৯৯ রানে হেরে ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজে খাদের কিনারায় বাংলাদেশ। আজ শুধু আফগানিস্তানকে হারালেই হচ্ছে না। বাংলাদেশকে মাথায় রাখতে হবে নেট রানরেটের হিসাবও। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ। টি-স্পোর্টস ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে। রয়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচও।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এনসিএল
সিলেট-রংপুর
সকাল সাড়ে ৯টা
সরাসরি
ময়মনসিংহ-ঢাকা
সকাল সাড়ে ৯টা
সরাসরি
খুলনা-চট্টগ্রাম
সকাল সাড়ে ৯টা
সরাসরি
বরিশাল-রাজশাহী
সকাল সাড়ে ৯টা
সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
ত্রিদেশীয় সিরিজ
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
গেবেখা টেস্ট: চতুর্থ দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা
সরাসরি
ট্যাপম্যাড
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
লিল-গ্যালাতাসারাই
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
কোমো-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
বায়ার্ন-আর্সেনাল
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ২
রিয়াল মাদ্রিদ-লাইপজিগ
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ১