আমাকে হকির হামজা ডাকলে গর্বিত হই

মাথায় ঝাঁকড়া চুল থাকায় কেউ কেউ তাঁকে হামজা চৌধুরী ভেবে বসেন। আসলে নাম তাঁর আমিরুল ইসলাম। ভারতে চলমান জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের হয়ে আলো ছড়াচ্ছেন ২১ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়। দুই ম্যাচ খেলে দুটিতেই করেছেন হ্যাটট্রিক। আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি শোনালেন ড্রাগ অ্যান্ড ফ্লিক স্পেশালিস্ট হওয়ার গল্প। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আনোয়ার সোহাগ
আনোয়ার সোহাগ, ঢাকা
প্রশ্ন: জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে প্রথম দুই ম্যাচে হ্যাটট্রিক। ম্যাচসেরাও হয়েছেন। কোনটি এগিয়ে রাখবেন?
আমিরুল: অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিকটা এগিয়ে রাখব। ম্যাচটা একটু কঠিন ছিল। কারণ, আমরা ৩-০ তে পিছিয়ে ছিলাম। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোটা সহজ ছিল না। খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব দেব, আমরা সবাই এক হয়ে খেলার কারণে ড্র করতে পেরেছি।
প্রশ্ন: তিন গোলে পিছিয়ে থাকার পরও ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে কতটুকু আত্মবিশ্বাসী ছিলেন?
আমিরুল: প্রথমত মাঠে নামার আগে আমাদের যে ব্রিফিং ছিল, সেখানে আলোচনা হয়, আমরা যদি কোনোভাবে গোল হজম করি, হাল ছাড়ব না। শেষ সেকেন্ড পর্যন্ত চেষ্টা করে যাব। ৩ গোল হজম করার পর কোচিং স্টাফের সবাই বলেছে, আমাদের সামর্থ্য আছে ঘুরে দাঁড়ানোর। মানসিকভাবে অনেক শক্তিশালী ছিলাম আমরা। সেই বিশ্বাস নিয়ে আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছি।
প্রশ্ন: বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে হ্যাটট্রিকের ভাবনা ছিল?
আমিরুল: প্রথমত বিশ্বকাপ অবশ্যই আমাদের জন্য আত্মমর্যাদার। প্রথমবারের জন্য আমরা এখানে অংশগ্রহণ করছি, এটা গর্বের বিষয়। আমি যে দুটো ম্যাচে হ্যাটট্রিক করব, সেই ভাবনা মাথায় ছিল না। কোচ আমাকে সুযোগ দিলে সেটা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব এবং এটাই ছিল আমার ভাবনা। কারণ, দল সবার আগে।
প্রশ্ন: আপনাকে ঘিরে আস্থার জায়গাটা এখন বেড়েছে...
আমিরুল: হ্যাঁ। এটা দেখতে পাচ্ছি। অবশ্যই খুশি যে কোচ আমার ওপর আস্থা রাখছেন। এর প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করছি ৷ আমি অবশ্যই নিজের সেরাটা দেব এবং দলকে সহায়তা করব।
প্রশ্ন: কোচ কীভাবে আপনাকে অনুপ্রাণিত করেন?
আমিরুল: এত বড় মঞ্চে প্রথমবার খেলতে এসেছি। সেখানে মানসিকভাবে শক্তিশালী না হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন আসলে। তাই আমার আত্মবিশ্বাসে এক ভাগও যদি ঘাটতি থাকে, তখন সেটা নিয়ে কোচের সঙ্গে আলোচনা করি। তিনি (সিগফ্রাইড আইকম্যান) অনেক বড় মাপের কোচ। সব সময় আমাকে সহায়তা করেন।
প্রশ্ন: ৬টি গোলই এসেছে পেনাল্টি কর্নার থেকে। পেনাল্টি কর্নারে কীভাবে দক্ষ হয়ে উঠলেন?
আমিরুল: সবচেয়ে বড় অবদান আমি বলব যে বিকেএসপির রাজু স্যার, নান্নু স্যার ও আমাদের সাবেক কোচ গোবিনাথন কৃষ্ণমূর্তি স্যার। তাঁরাই আমাকে অনুপ্রেরণা, পরামর্শ ও সাহস দিয়েছেন। টেকনিক্যালি ও স্ট্রেন্থলি—সবদিক থেকে আমি তাঁদের সহায়তা পেয়েছি। এরপর অনুশীলনে প্রায় ১৫০ বার ড্রাগ ফ্লিক করার চেষ্টা করি।
প্রশ্ন: ড্রাগ অ্যান্ড ফ্লিক করার ক্ষেত্রে প্রথম ভাবনাটা কী থাকে?
আমিরুল: আমি যেন গোল করতে পারি, সেটাই আমার প্রথম ভাবনা থাকে। আমি চেষ্টা করি যে যতটুকু সুযোগ পাব, সেটা কাজে লাগানোর। এ বিষয়ে খুব মনোযোগ দিই। সতীর্থরাও এটা নিয়ে আরও সচেতন থাকে; বিশেষ করে ফরোয়ার্ডরা খুব চেষ্টা করে পেনাল্টি কর্নার আদায় করতে। কারণ, পেনাল্টি কর্নার পেলেই সেটা গোলে পরিণত করার সুযোগ থাকে। আমি চেষ্টা করি সতীর্থদের আস্থার প্রতিদান দেওয়ার।
প্রশ্ন: হকিতে কীভাবে উঠে এলেন?
আমিরুল: ২০১৫ সালে আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি, তখন আন্তস্কুল একটা টুর্নামেন্ট হয়েছিল। তো সেখানে হকির স্টিক নিয়ে একটু অনুশীলন করছিলাম। আমার আঙ্কেল হকির কোচিং করাতেন। তাঁর মাধ্যমেই বিকেএসপিতে ভর্তি হওয়া। ছোটবেলা থেকে খেলাধুলার প্রতি বেশি আগ্রহ ছিল। ফুটবল বেশি খেলা হতো আমার। হকিস্টিক যখন হাতে নিলাম, তখন এটাই ভালো লাগতে শুরু করে। অথচ ২০১৫ সালের আগে হকি কী জিনিস, সেটা জানতামই না। হকির জন্য অনেক কিছু পেয়েছি।
প্রশ্ন: মানুষ আপনাকে হকির হামজা বলে। বিষয়টা কেমন লাগে?
আমিরুল: আসলে ঝাঁকড়া চুল আমার অনেক আগে থেকেই। হামজা ভাই অবশ্যই একজন অসাধারণ খেলোয়াড়। আমার মতে ফুটবলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর তিনি। কারণ, তাঁর মাধ্যমে বাংলাদেশ ফুটবলকে কিন্তু চিনতে শুরু করেছে। আমি অবশ্যই গর্বিত, হামজা ভাইয়ের মতো একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে আমাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিষয়টা আমি ইতিবাচকভাবে নিই। সতীর্থরাও আমার সঙ্গে উপভোগ করে।
প্রশ্ন: ফ্রান্সের বিপক্ষে (আজকের) ম্যাচ নিয়ে পরিকল্পনা কী?
আমিরুল: প্রথমত আমরা অনেক আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজেদের সেরাটা দিয়ে খেলব। ফ্রান্স অবশ্যই শক্তিশালী, আমরা তাদের সম্মান করি। এটা মাথায় রাখলেও হাল ছেড়ে দেব না। চেষ্টা করব সেরা ফলটা বের করে আনার।
ক্রীড়া ডেস্ক
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) পরিচিত নাম হয়ে উঠেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে অভিষেকের পর গত কয়েক আসরে বেশকিছু ফ্র্যাঞ্চাইজির জার্সি গায়ে উঠেছে এই বাঁ হাতি পেসারের। যথারীতি আইপিএলের ১২ তম আসরের নিলামেও আছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে থাকছেন বাংলাদেশের আরেক তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান।
আগামী ১৬ ডিসেম্ববর আবুধাবিতে আইপিএলের পরবর্তী আসরের মিনি নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে গত ৩০ নভেম্বর ছিল নিলামের জন্য নিবন্ধিত হওয়ার শেষ দিন। ভারতের ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, আইপিএলের মিনি নিলামের জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন ১ হাজার ৩৫৫ জন ক্রিকেটার। গতকাল নিবন্ধিত ক্রিকেটারদের তালিকা ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর কাছে হস্তান্তর করেছে টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ–দাবি ক্রিকইনফোর।
সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্য ২ কোটি রুপিতে রাখা হয়েছে ৪৫ জন ক্রিকেটারকে। এই তালিকার একজন মোস্তাফিজ। আইপিএলে বেশ সফল কাটার মাস্টার হিসেবে পরিচিত এই বোলার। ডেথ ওভারে অসাধারণ বোলিংয়ের কারণে তাঁর প্রতি আলাদা চাহিদা থাকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর। গত আসরে দিল্লির হয়ে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন মোস্তাফিজ। তাঁর অর্ধেক অর্থাৎ ১ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্যে সাকিবের। জাতীয় দলের বাইরে থাকলেও বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলে বেড়াচ্ছেন এই অলরাউন্ডার।
যথারীতি আইপিএলের পরবর্তী আসরেও অংশ নেবে ১০টি দল। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বোচ্চ ২৫ জন খেলোয়াড় স্কোয়াডে রাখতে পারবে। ১০টি ফ্র্যাঞ্জাইজিতে খেলোয়াড় টানার জন্য মোট ৭৭টি জায়গা ফাঁকা আছে। এর মধ্যে বিদেশি ক্যাটাগরিতে নিলাম থেকে বিক্রি হবেন ৩১ জন ক্রিকেটার। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর পছন্দের তালিকা হাতে পাওয়ার পর মিনি নিলামের জন্য ক্রিকেটারদের সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করবে আইপিএল কর্তৃপক্ষ।
ক্রীড়া ডেস্ক
আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সমতায় ফেরে লিটন দাসের দল। আজ দুপুরে মাঠে গড়াবে তৃতীয় এবং শেষ ম্যাচ। দুই দল ১-১ সমতায় থাকায় সিরিজের শেষ ম্যাচটি অলিখিত ফাইনালে রূপ নিয়েছে। আসন্ন ম্যাচে যারা জিতবে, তাদের হাতেই উঠবে সিরিজের ট্রফি। অনুমিতভাবেই বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ডের শেষ টি-টোয়েন্টি ঘিরে তৈরি হয়েছে বাড়তি উত্তেজনা। মাঠে গড়াবে বাংলাদেশের আরও একটি ম্যাচ। মেয়েদের ত্রিদেশীয় ফুটবলে সন্ধ্যায় আজারবাইজানের বিপক্ষে মাঠে নামবেন ঋতুপর্ণা চাকমারা। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
বেলা ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ১ম দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল
মেয়েদের ত্রিদেশীয় ফুটবল
বাংলাদেশ-আজারবাইজান
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বোর্নমাউথ-এভারটন
রাত ১টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুলহাম-ম্যানসিটি
রাত ১টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ফিক্সিংয়ের অভিযোগ উঠায় চূড়ান্ত নিলামের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় এনামুল হক বিজয়ের নাম। এই ইস্যুতে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। তবে বিষয়টিকে পাত্তা দিচ্ছে না বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।
আজকের পত্রিকাকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক এবং বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতিখার রহমান মিঠু বলেন, ‘কেউ যদি তাঁর অফিসে দুর্নীতি করে এবং তাঁকে নিয়ে তদন্ত শুরু হবে। তদন্তের আগে কী সেই মানুষটাকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি করা হবে নাকি ওই জায়গাটে রেখে দেওয়া হবে? আমার প্রশ্ন এটাই। এসব কাণ্ডে এর (বিজয়) নাম উঠে আসে কেন বারবার? সাংবাদিকরাই তো বারবার ওর নাম বলে। আমরা তো আর বলি না। শান্ত, মিরাজ, মুশফিক, মোস্তাফিজদের নাম তো উঠে আসে না। বিজয়ের নাম আসছে কিন্তু একটা খেলোয়াড় তো কিছু বলছে না।’
গতকাল ঢাকার একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিপিএলের নিলাম। তার আগে নিলামের চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় ফিক্সিংয়ের অভিযোগ উঠা ৯ ক্রিকেটারকে। এই তালিকার একজন বিজয়। বাকিদের মতো এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার নিজেও রেডফ্ল্যাগে থাকার বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না। এই ইস্যুতে রীতিমতো বিসিবির বিরুদ্ধে ‘অলিখিত যুদ্ধে’ নেমেছেন বিজয়।
গভর্নিং কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে ৯ ক্রিকেটারের নাম পুনরায় সংযোজনের নির্দেশনা চেয়ে তিনটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট সেই পিটিশনগুলো খারিজ করে দিয়েছেন। তাতেও থামতে চাইছেন না বিজয়। আজ বিসিবিতে আইনি নোটিশ দিয়েছেন তিনি। সংবাদমাধ্যমকে এই ক্রিকেটার বলেন, ‘বিসিবিতে আমি একটা আইনি নোটিশ পাঠিয়েছি। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সভাপতি ও উপদেষ্টা বরাবর পাঠিয়েছি। এটা জমা দিতেই বিসিবিতে আসা। বিসিবি সেটা গ্রহণ করেছে।’
আগামীকাল বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন বিজয়ের আইনজীবী, ‘আমি বিসিবিতে যেই নোটিশ পাঠিয়েছি, সেটা আপনাদের পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে আমার আইনজীবীর ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে। আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন। যা কথা হবে, কালকে আইনজীবী বলবেন। আশা করি, তিনি একটা সংবাদ সম্মেলন করবেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাব ইনশা আল্লাহ।’
ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২ তম আসর সিলেটে শুরু করতে চেয়েছিল গভর্নিং কাউন্সিল। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে চাইছে টুর্নামেন্ট আয়োজক কমিটি। গত কয়েক আসরের মতো এবারও যথারীতি ঢাকাতেই বিপিএল শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
৬ দল নিয়ে আগামী ২৬ ডিসেম্বর শুরু হবে বিপিএল। তার কয়েকদিন পরই ইংরেজি বছর শেষ হবে। পর্যটন এলাকা হওয়ায় থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন করতে তখন সিলেটে জড়ো হবে দেশের নানা প্রান্তের মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই সে সময় সিলেটে পর্যাপ্ত হোটেল পাওয়া যাবে না। ৬ দলের জন্য কমপক্ষে ১২০টি রুম দরকার হবে। এছাড়া গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য এবং ম্যাচ অফিসিয়ালদের জন্যও লাগবে আলাদা রুম।
পাশাপাশি বিদেশি খেলোয়াড়দের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিচ্ছে আয়োজক কমিটি। বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়রা আইএল টি–টোয়েন্টি শেষ করে এসে সেদিনই মাঠে নামবে চায়। মূলত এ দুটি কারণেই সিলেটে বিপিএল শুরুর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। আজকের পত্রিকাকে এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতিখার রহমান মিঠু।
তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে ফোন করে বলছে হোটেল পাচ্ছে না। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য ২০ থেকে ২৫টা করে রুম দরকার। সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া বিদেশি খেলোয়াড়েরা ঢাকায় এসে সেদিনই খেলতে চায়। তাই কী আর করার। সিলেট গিয়ে আমি তো অনেক কিছু ঠিক করে ফেলছিলাম। আপাতত মোটামুটি নিশ্চিত যে ঢাকাতেই বিপিএল শুরু হবে।’
