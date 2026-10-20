বার্সা-পিএসজি মহারণ দেখবেন কোথায়

বার্সা-পিএসজি মহারণ দেখবেন কোথায়
দুর্দান্ত ছন্দে আছে বার্সেলোনা। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১১ জয় তুলে নিয়েছে কাতালানরা। ১২তম ম্যাচে এসে মৌসুমের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা দিতে হবে তাদের। চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে হান্সি ফ্লিকের দলের প্রতিপক্ষ পিএসজি। সবশেষ দেখায় গত মৌসুমে বার্সাকে তাদের মাঠেই হারিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। এবার প্রতিশোধ নেওয়ার পালা স্প্যানিশ জায়ান্টদের সামনে। বার্সা-পিএসজি মহারণ ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
এনসিএল
সিলেট-রংপুর
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
ময়মনসিংহ-ঢাকা
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
খুলনা-চট্টগ্রাম
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
বরিশাল-রাজশাহী
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
গেবেখা টেস্ট: তৃতীয় দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা, সরাসরি
ট্যাপমেড
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
সাবাহ এফকে-ডর্টমুন্ড
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
পিএসজি-বার্সেলোনা
রাত ১টা, সরাসরি
সনি টেন ২, ৩ ও ৪
ফেনারবাচে-স্লাভিয়া প্রাহা
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
লিভারপুল-ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা, সরাসরি
সনি টেন ১