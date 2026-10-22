মার্তিনেস এখন কেমন আছেন
চোয়ালের হাড় ভাঙার অস্ত্রোপচারের চার দিন পরই জিমে ফিরেছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস। ইনস্টাগ্রামে অনুশীলনের ভিডিও প্রকাশ করে নিজের সুস্থতার অগ্রগতির ইঙ্গিত দিয়েছেন আর্জেন্টিনা ও চেলসির এই গোলরক্ষক। তবে মাঠে ফিরতে তাঁকে আরও কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হতে পারে।
প্রিমিয়ার লিগে এভারটনের বিপক্ষে চেলসির ২-০ গোলের জয়ের ম্যাচে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডার জ্যারাড ব্রান্থওয়েটের সঙ্গে সংঘর্ষে চোয়ালে চোট পান মার্তিনেস। সেই সংঘর্ষের পর প্রায় আট মিনিট মাঠেই চিকিৎসা নিতে হয় তাঁকে। পরে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়েন এই গোলরক্ষক। হাসপাতালে পরীক্ষার পর তাঁর চোয়ালের হাড় ভাঙার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। এরপর সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন চিকিৎসকেরা।
অস্ত্রোপচারের পর সামাজিক মাধ্যমে ভক্তদের ধন্যবাদ জানান মার্তিনেস। তিনি লেখেন, ‘সবাইকে বার্তার জন্য ধন্যবাদ। অস্ত্রোপচার ভালো হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা জিতেছি এবং গোল হজম করিনি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরব।’
এর চার দিন পর জিমে স্টেশনারি বাইক চালানোর ভিডিও প্রকাশ করেন মার্তিনেস। আপাতত শারীরিক সক্ষমতা ধরে রাখার পাশাপাশি পুনর্বাসনের প্রাথমিক ধাপে রয়েছেন তিনি। তবে জিমে ফিরলেও এখনই মাঠে নামার মতো অবস্থায় পৌঁছেছেন, এমনটা বলা যাচ্ছে না। চোয়ালের হাড়ের চোট পুরোপুরি সারতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে।
এই চোটের কারণে নভেম্বরে আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচেও খেলা হচ্ছে না মার্তিনেসের। উরুগুয়ে ও কোস্টারিকার বিপক্ষে ম্যাচ দুটিতে তাঁর বিকল্প হিসেবে গোলরক্ষক জেরোনিমো রুলি, হুয়ান মুসো ও সান্তিয়াগো বেলত্রানের নাম আলোচনায় রয়েছে। অতীতে দলে ডাক পাওয়া ওয়াল্টার বেনিতেসও বিবেচনায় আসতে পারেন।
চেলসির হয়ে মার্তিনেসের অনুপস্থিতিতে গোলবার সামলানোর দায়িত্ব পেতে পারেন মাইক পেন্ডার্স। এভারটনের বিপক্ষে ম্যাচেই প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক হয়েছে ২১ বছর বয়সী এই গোলরক্ষকের। চেলসি কোচ জাভি আলোনসো তাঁর পারফরম্যান্সে আস্থা প্রকাশ করেছেন।
মার্তিনেসের মাঠে ফেরার নির্দিষ্ট তারিখ এখনো জানা যায়নি। তাঁর চোটের অবস্থা এবং চিকিৎসকদের অনুমতির ওপরই নির্ভর করছে পুনরায় খেলায় ফেরার সময়।