মরিনহো কি দুই যুগ পর বেনফিকাতে ফিরছেন

ক্রীড়া ডেস্ক
বেনফিকা দিয়ে ২০০০ সালে প্রধান কোচ হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন জোসে মরিনহো। দুই যুগ পর পর্তুগিজ ক্লাবটিতে ফেরার জোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে দ্য স্পেশাল ওয়ান হিসেবে পরিচিত এই কোচের।
মরিনহোর বেনফিকাতে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি করে দিয়েছেন ব্রুনো লেগ। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে কারাবাগ এফকের কাছে ৩–২ গোলে হেরেছে বেনফিকা। এই হারটা একটু বেশিই পোড়াচ্ছে তাদের। কারণ ঘরের মাঠ এস্তাদিও দ্য লুজে ম্যাচের ১৬ মিনিটের মধ্যেই দুইবার সফরকারীদের জালে বল পাঠায় বেনফিকা।
এরপর দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে টানা ৩ গোল করে পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছে আজারবাইজানের ক্লাব কারাবাগ। এমন হার মেনে নিতে না পেরে ম্যাচ শেষে লেগকে করখাস্ত করেন বেনফিকার প্রেসিডেন্ট রুই কস্তা। নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর লিগা পর্তুগালে এভিএসের বিপক্ষে মাঠে নামবে বেনফিকা। কস্তা জানিয়েছেন সে ম্যাচটির আগেই নতুন কোচের নাম ঘোষণা করতে চান তারা।
কস্তার এমন কথার পর বেনফিকার পরবর্তী কোচ হিসেবে সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে মরিনহোর নাম। পর্তুগিজ টিভি স্টেশন আরটিপি জানিয়েছে, লেগের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মরিনহোকে নিয়োগ দেবে বেনফিকা। বিষয়টি নিয়ে নাকি ইতোমধ্যে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনাও হয়েছে। আরটিপির দাবি, কিংবদন্তি কোচ নিজেও নাকি সাবেক ক্লাবে ফেরার বিষয়ে একমত। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে গেলে এখন স্বদেশী ক্লাবটিতে ফেরাটা মরিনিয়োর জন্য কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা।
আরটিপির প্রতিবেদন সত্য হওয়ার পেছেন একটা কারণ আছে। চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে অফে গত ২৮ আগস্ট বেনফিকার কাছে হেরে যায় ফেনেরবাচে। এরপর মরিনহোকে চাকরিচ্যুত করে তুর্কি ক্লাবটি। আপাতত বেকার বসে আছেন ৬২ বছর বয়সী কোচ। তাই বেনফিকার মতো ক্লাবের প্রস্তাবে রাজি হওয়াটাই তার জন্য এখন স্বাভাবিক। যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার আগ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছুই বলার উপায় নেই।
বেনফিকা দিয়ে ২০০০ সালে প্রধান কোচ হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন জোসে মরিনহো। দুই যুগ পর পর্তুগিজ ক্লাবটিতে ফেরার জোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে দ্য স্পেশাল ওয়ান হিসেবে পরিচিত এই কোচের।
মরিনহোর বেনফিকাতে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি করে দিয়েছেন ব্রুনো লেগ। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে কারাবাগ এফকের কাছে ৩–২ গোলে হেরেছে বেনফিকা। এই হারটা একটু বেশিই পোড়াচ্ছে তাদের। কারণ ঘরের মাঠ এস্তাদিও দ্য লুজে ম্যাচের ১৬ মিনিটের মধ্যেই দুইবার সফরকারীদের জালে বল পাঠায় বেনফিকা।
এরপর দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে টানা ৩ গোল করে পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছে আজারবাইজানের ক্লাব কারাবাগ। এমন হার মেনে নিতে না পেরে ম্যাচ শেষে লেগকে করখাস্ত করেন বেনফিকার প্রেসিডেন্ট রুই কস্তা। নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর লিগা পর্তুগালে এভিএসের বিপক্ষে মাঠে নামবে বেনফিকা। কস্তা জানিয়েছেন সে ম্যাচটির আগেই নতুন কোচের নাম ঘোষণা করতে চান তারা।
কস্তার এমন কথার পর বেনফিকার পরবর্তী কোচ হিসেবে সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে মরিনহোর নাম। পর্তুগিজ টিভি স্টেশন আরটিপি জানিয়েছে, লেগের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মরিনহোকে নিয়োগ দেবে বেনফিকা। বিষয়টি নিয়ে নাকি ইতোমধ্যে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনাও হয়েছে। আরটিপির দাবি, কিংবদন্তি কোচ নিজেও নাকি সাবেক ক্লাবে ফেরার বিষয়ে একমত। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে গেলে এখন স্বদেশী ক্লাবটিতে ফেরাটা মরিনিয়োর জন্য কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা।
আরটিপির প্রতিবেদন সত্য হওয়ার পেছেন একটা কারণ আছে। চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে অফে গত ২৮ আগস্ট বেনফিকার কাছে হেরে যায় ফেনেরবাচে। এরপর মরিনহোকে চাকরিচ্যুত করে তুর্কি ক্লাবটি। আপাতত বেকার বসে আছেন ৬২ বছর বয়সী কোচ। তাই বেনফিকার মতো ক্লাবের প্রস্তাবে রাজি হওয়াটাই তার জন্য এখন স্বাভাবিক। যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার আগ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছুই বলার উপায় নেই।
সুপার ফোরে ওঠার জন্য যে কাজটা করার দরকার ছিল, সেটা গত রাতে করে ফেলেছে বাংলাদেশ। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাঁচা-মরার ম্যাচে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৮ রানে জিতেছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে। বাংলাদেশের সুপার ফোরে ওঠার সুতো এখন শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তানের হাতে। যদিও নাসুম আহমেদ এটা নিয়ে খুব একটা চি৫ মিনিট আগে
ইনিংসের প্রথম বলেই আফগানিস্তানের ওপেনার সাদিকুল্লাহ অতলকে লেগ বিফোরের ফাঁদে ফেলেন নাসুম আহমেদ। এরপর দুই হাত উপরে তুলে উদযাপন করেন এই বাঁ হাতি স্পিনার। নাসুম জানালেন, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই এভাবে উদযাপন করেছেন তিনি।২৪ মিনিট আগে
ফুটবলের গত মৌসুমে সবসুদ্ধ ৬৫টি ম্যাচ খেলেছে পিএসজি। এত বেশি ম্যাচ খেলতে হয়নি রিয়াল মাদ্রিদ কিংবা বার্সেলোনাকেও। লিগ জয়ের পর, চ্যাম্পিয়নস লিগের বাকি ম্যাচ, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ এবং উয়েফা সুপার কাপ খেলেছে পিএসজি। নতুন মৌসুম শুরুর আগে ঘিঞ্জি এই সূচি পুরোপুরি সতেজ হওয়ার সুযোগ দেয়নি লুইস এনরিকের দলকে। তাই১ ঘণ্টা আগে
২০২৫ এশিয়া কাপে বাংলাদেশের পথচলাটা ‘রোলার-কোস্টার’-এর মতো। হার-জিতের মিশেলে চলছে লিটন দাস, তানজিদ হাসান তামিম, জাকের আলী অনিকদের টুর্নামেন্ট। শুধু জয়ই নয়, বাংলাদেশকে মেলাতে হচ্ছে অনেক সমীকরণও। রমিজ রাজার মতে কোণঠাসা অবস্থা থেকে বাংলাদেশের মতো কম দলই ঘুরে দাঁড়াতে পারে।৩ ঘণ্টা আগে