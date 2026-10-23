আবাহনীকে হারিয়ে ব্রাদার্সের প্রথম জয়

আবাহনীকে হারিয়ে ব্রাদার্সের প্রথম জয়
লিগে আগের তিন ম্যাচে জয় পায়নি ব্রাদার্স ইউনিয়ন। চতুর্থ ম্যাচে এসে সেই অপেক্ষা ফুরাল পাকিস্তানি ফরোয়ার্ড সৈয়দ আলী রেজার হাত ধরে। তাঁর জোড়া গোলে আজ গোপালগঞ্জ স্টেডিয়ামে আবাহনী লিমিটেডকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ব্রাদার্স। এই হারে চলতি লিগে প্রথমবার পয়েন্ট হারানোর পর প্রথম পরাজয়েরও স্বাদ পেল আবাহনী।
দুই দলের লড়াইয়ে ব্যবধান গড়ে দেন আলী রেজা। প্রথমার্ধে আবাহনীর রক্ষণভাগের ভুলে বল পেয়ে গোল করেন তিনি। বিরতির পর রবিউল হাসানের গোলে সমতা ফেরালেও সেই স্বস্তি বেশিক্ষণ থাকেনি আবাহনীর। জামাল ভূঁইয়ার বাড়ানো লম্বা বল ধরে আবারও গোলমুখে পৌঁছে যান আলী রেজা। আবাহনীর ডিফেন্ডার বাবলু বল আটকাতে ব্যর্থ হলে সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ব্রাদার্সকে এগিয়ে দেন পাকিস্তানি ফরোয়ার্ড।
ম্যাচের ৬১ মিনিটে উত্তেজনা ছড়ায় দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে। ব্রাদার্সের ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার সান্তানাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন আবাহনীর নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড ওকাচি। সান্তানা পাল্টা ধাক্কা দিলে রেফারি দুজনকেই সরাসরি লাল কার্ড দেখান। ফলে ম্যাচের বাকি সময় ১০ জন করে খেলেছে দুই দল।
আবাহনীর গোলপোস্টে এদিন ছিলেন মাহফুজ হাসান। মিতুল মারমার বদলে সুযোগ পাওয়া এই গোলকিপার প্রথম গোলের ক্ষেত্রে কিছুটা দায় এড়াতে না পারলেও পরে দুটি ভালো সেভ করেন। তাতে অবশ্য হার থেকে রক্ষা পায়নি আবাহনী।
লিগে প্রথম ম্যাচে ড্র করার পর পরের দুই ম্যাচে জয় পেয়েছিল আবাহনী। চার ম্যাচে তাদের পয়েন্ট এখন ৭। অন্যদিকে, প্রথম তিন ম্যাচে দুটি ড্র ও একটি হার নিয়ে মাঠে নামা ব্রাদার্সের পয়েন্ট হলো ৫। দিনের অপর ম্যাচে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি।