ক্লাসিকোয় হারের রাতে সুখবর পেল বার্সা

ক্লাসিকোয় হারের রাতে সুখবর পেল বার্সা
মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে বার্সেলোনা। তবে এই হারের রাতেই স্বস্তির খবর পেয়েছে কাতালান ক্লাবটি। দীর্ঘ ১৫৫ দিন পর মাঠে ফিরেছেন তাদের তারকা মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং।
ঘরের মাঠ ক্যাম্প ন্যুতে ৭৪ মিনিটে ফারমিন লোপেসের বদলি হিসেবে ডি ইয়ংকে মাঠে নামান হান্সি ফ্লিক। এ সময় উপস্থিত সমর্থকেরা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ডাচ তারকাকে। সে সময় ১-১ সমতায় ছিল দুই দল। ৪১ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপ্পে সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার ২০ মিনিটের মাথায় বার্সাকে ম্যাচে ফেরান রাফিনিয়া।
মাঝমাঠে গতি ও সৃজনশীলতা বাড়ানোর পাশাপাশি জয়সূচক গোলের আশায় ডি ইয়ংকে মাঠে নামান ফ্লিক। তাঁকে পেদ্রির পাশে মাঝমাঠের ডান দিকে খেলান স্বাগতিক কোচ। তবে ডি ইয়ংয়ের প্রত্যাবর্তন শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ফল বদলাতে পারেনি।
৮৭ মিনিটে পাল্টা আক্রমণ থেকে গোল করে রিয়ালকে জয় এনে দেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তাতে পূর্ণ তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে মাদ্রিদের ক্লাবটি।
গত ২৩ জুলাই ডান হাঁটুর মিডিয়াল কোল্যাটেরাল লিগামেন্টে চোট পেয়েছিলেন ডি ইয়ং। সেই চোটের কারণে দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে থাকতে হয় তাঁকে। এর মধ্যে ২০২৬ বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন এই মিডফিল্ডার।
নেদারল্যান্ডসের হয়ে ডি ইয়ংয়ের খেলা নিয়ে বার্সার কিছু সমর্থক অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। সমর্থকদের এই প্রতিক্রিয়ার কারণ বুঝতে পেরেছিলেন ডি ইয়ং নিজেও।
স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্তের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডি ইয়ংয়ের প্রত্যাবর্তন বার্সা ও কোচ ফ্লিকের জন্য বড় স্বস্তির খবর। তাঁর ফেরা মাঝমাঠে দলের বিকল্প বাড়াবে। এখন ধীরে ধীরে পূর্ণ ফিটনেস ও ম্যাচ খেলার ছন্দ ফিরে পাওয়াই হবে ডি ইয়ংয়ের প্রধান লক্ষ্য। মৌসুমের বাকি সময়ে বার্সার হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগও পাবেন তিনি।