প্রিন্সেস অব আস্তুরিয়াস পুরস্কার জিতে মেসির নতুন ইতিহাস
প্রথম ফুটবলার হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে প্রিন্সেস অব আস্তুরিয়াস ক্রীড়া পুরস্কার জিতে ইতিহাস গড়েছেন লিওনেল মেসি। তাঁর এই অর্জনে গর্বিত সাবেক ক্লাব বার্সেলোনা। আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে অভিনন্দন জানিয়ে আবেগঘন বার্তাও দিয়েছে কাতালান ক্লাবটি।
স্পেনের ওভিয়েদো শহরের ক্যাম্পোআমোর থিয়েটারে মেসির হাতে ২০২৬ সালের এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তাঁর অর্জনের পর সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করে বার্সা
ক্লাবটি লিখেছে, ‘২০২৬ সালের প্রিন্সেস অব আস্তুরিয়াস ক্রীড়া পুরস্কার জেতায় লিও মেসিকে অভিনন্দন। তোমার অসাধারণ প্রতিভার যথার্থ স্বীকৃতি এটি। মাঠে ও মাঠের বাইরে তোমার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। খেলাটির প্রতি তোমার উৎকর্ষ, অঙ্গীকার ও সংহতির কারণে তুমি বিশ্ব ফুটবলের এক মানদণ্ডে পরিণত হয়েছ।’
মেসির সঙ্গে নিজেদের দীর্ঘ সম্পর্কের কথাও স্মরণ করেছে বার্সা। বিবৃতিতে আরও লেখা হয়েছে, ‘তোমার অত্যন্ত সফল ক্যারিয়ারে এফসি বার্সেলোনা ছিল তোমার জীবন ও পথচলার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অবিচ্ছেদ্য বন্ধন ক্লাবের উত্তরাধিকারের অংশ। আর এই বন্ধনের সঙ্গে তোমার সম্পৃক্ততা সব সময়ই আমাদের গর্বের উৎস হয়ে থাকবে।’
১৩ বছর বয়সে বার্সেলোনার বিখ্যাত লা মাসিয়া একাডেমিতে যোগ দেন মেসি। পরে ক্লাবটির মূল দলে কাটান ১৭টি মৌসুম। এই সময়ে একের পর এক রেকর্ড গড়ার পাশাপাশি দলকে একাধিক লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি।
বার্সেলোনার হয়ে মেসির সাফল্য তাঁকে ক্লাবটির ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়ে পরিণত করেছে। বিদায়ের সময় দুই পক্ষের সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হলেও সাম্প্রতিক বিবৃতিতে মেসির প্রতি ক্লাবটির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে।
মেসির ফুটবলীয় প্রতিভার পাশাপাশি তাঁর বিনয় ও দাতব্য কর্মকাণ্ডও প্রিন্সেস অব আস্তুরিয়াস পুরস্কারের নির্বাচকদের বিবেচনায় এসেছে। ফলে এই স্বীকৃতি শুধু মাঠের সাফল্য নয়, মাঠের বাইরের অবদানেরও মূল্যায়ন।
ক্যারিয়ার এখনো চলমান থাকা অবস্থায় এমন সম্মাননা পেলেন মেসি। বিশ্ব ফুটবলে তাঁর প্রভাব যে ক্লাবের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিস্তৃত, এই স্বীকৃতি তারই প্রতিফলন।
তবে পুরস্কারটি ঘিরে বিতর্কও তৈরি হয়েছে। ২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের কাছে আর্জেন্টিনার হারের পর স্পেনে মেসির এই সম্মান প্রত্যাহারের দাবিতে আবেদন করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও পুরস্কার প্রদানকারী ফাউন্ডেশন বিজয়ীদের তালিকায় তাঁর নাম রেখেছে।