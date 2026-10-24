এল ক্লাসিকোর আগে মরিনিওকে সতর্কবার্তা
এল ক্লাসিকোর আগে জোসে মরিনিওকে অতীতের কঠিন বাস্তবতা মনে করিয়ে দিল কাতালান সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভো। বার্সেলোনার কাছে হারের পর রিয়ালের একাধিক কোচের বিদায়ের ইতিহাস তুলে ধরে পর্তুগিজ কোচের ওপর চাপ বাড়িয়েছে পত্রিকাটি।
মুন্দো দেপোর্তিভোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বার্সার বিপক্ষে এল ক্লাসিকো অতীতে রিয়ালের কয়েকজন কোচের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এবারও সেই ইতিহাস সামনে এনে মরিনিওকে সতর্ক করেছে সংবাদমাধ্যমটি। বার্সা জিতলে দুই দলের পয়েন্টের ব্যবধান বেড়ে দাঁড়াবে ৯।
তবে মরিনিওর চাকরি এখনই হুমকির মুখে, এমন কোনো ইঙ্গিত নেই। রিয়াল বোর্ড প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। তারপরও পরিস্থিতির অবনতি হলে সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশমের নাম কয়েকটি মহলে আলোচনায় এসেছে বলে জানিয়েছে মুন্দো দেপোর্তিভো।
রিয়ালের সাবেক কোচ জাবি আলোনসোর উদাহরণ টেনেছে সংবাদমাধ্যমটি। গত মৌসুমে বার্সার কাছে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে হারের কয়েক দিন পরই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মাদ্রিদের প্রতিনিধিরা। বার্সার কাছে হারের পর রিয়ালের কোচের দায়িত্ব হারানোর সর্বশেষ উদাহরণ হিসেবে আলোনসোর নাম উল্লেখ করেছে পত্রিকাটি।
২০১৮ সালে জুলেন লোপেতেগির বিদায়ের পেছনেও বড় ভূমিকা রেখেছিল এল ক্লাসিকোর হার। বার্সার কাছে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার আগে আতলেতিকো মাদ্রিদ, আলাভেস ও লেভান্তের বিপক্ষেও পয়েন্ট হারিয়েছিল রিয়াল। একের পর এক খারাপ ফলের চাপে ওই বছরের অক্টোবরে তাঁকে বরখাস্ত করে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।
জিনেদিন জিদানের উত্তরসূরি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া লোপেতেগি এর আগে রাশিয়া বিশ্বকাপ শুরুর আগে স্পেনের কোচের পদ থেকেও বিদায় নিয়েছিলেন। সেই সংকটের পর রিয়ালে যোগ দিলেও দলকে প্রত্যাশিত সাফল্য এনে দিতে পারেননি তিনি।
২০১৫ সালে রাফায়েল বেনিতেজের অধীনে নিজেদের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বার্সার কাছে ৪-০ গোলে হেরেছিল রিয়াল। ওই হার তাঁর ওপর চাপ বাড়িয়ে দেয়। পরে দল টানা বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ায় ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে তাঁকে বরখাস্ত করে ক্লাব।
বের্ন্ড শুস্টার আবার বার্সার বিপক্ষে ম্যাচের আগেই রিয়ালের দায়িত্ব ছেড়েছিলেন। ক্যাম্প ন্যুতে গিয়ে রিয়ালের জয়ের সম্ভাবনা নেই বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। তাঁর উত্তরসূরি হুয়ান্দে রামোসও কাতালানদের কাছে হার এড়াতে পারেননি। পরে নিজেদের মাঠে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে ৬-২ গোলে বিধ্বস্ত হয় রিয়াল।
এবার কি একই পথে হাঁটবেন মরিনিও?
মুন্দো দেপোর্তিভোর প্রতিবেদনে কার্লো আনচেলত্তির প্রসঙ্গও এসেছে। বার্সার কাছে কোপা দেল রের ফাইনালে হার তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় প্রভাব ফেলা ঘটনাগুলোর একটি ছিল বলে উল্লেখ করেছে সংবাদমাধ্যমটি। পরে ব্রাজিলের কোচ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আনচেলত্তি।