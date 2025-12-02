আজারবাইজানের কাছেও ঋতুপর্ণাদের হার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রীতি ম্যাচ কি তাহলে অভিশাপ বাংলাদেশের জন্য? আপাতদৃষ্টিতে সেটাই মনে হচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে একের পর এক স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দিলেও ঋতুপর্ণা-আফঈদারা খেই হারিয়ে ফেলেন প্রীতি ম্যাচে। ঘরের মাঠে এক বছর পর খেলতে নেমে ত্রিদেশীয় সিরিজেও বদলাতে পারেননি চিত্র। সর্বশেষ আজারবাইজানের কাছে আজ হেরে বসেছেন ২-১ গোলে।
জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৬ মিনিটে সেভিঞ্জ জাফারজাদের ফ্রি কিক বাংলাদেশ গোলরক্ষক রুপনা চাকমা ফিরিয়ে দেন কর্নারের বিনিময়ে। বিপদের ঘনঘটা আবার আসে ১৯ মিনিটে। এবার ঠিকই গোলে পরিণত করেন জাফরজাদে। ইসরা মানিয়ার ক্রসে দারুণ এক হেডে জাল কাঁপান আজারবাইজান অধিনায়ক। চোখের জলে গোলটি উৎসর্গ করেন ৫ বছর আগে না ফেরার দেশে চলে যাওয়া মাকে। সেটা বুঝতে কোনো অসুবিধা ছিল না, যখন তিনি ক্যামেরার সামনে তুলে ধরেন এক টি-শার্ট। যেখানে লেখা ছিল, ‘মায়েরা কখনো মরে না। তুমি সব সময় আমরা হৃদয়ে আছো।’
সেই গোল অবশ্য বাংলাদেশের হৃদয়ে ম্যাচে ফেরার তাড়না জোগায়। ৩২ মিনিটে ঋতুপর্ণা চাকমার থ্রু পাস ধরে মনিকা চাকমা শটও নিয়েছিলেন, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ান আজারবাইজান গোলরক্ষক আইতাজ শারিফোভা।
এরপর আর বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। ৩৪ মিনিটে চোখধাঁধানো এক গোলে সমতা ফেরান মারিয়া মান্দা। স্বপ্না রানীর কর্নার থেকে আসা বল আইতাজ ফিস্ট করে ফিরিয়ে দিলেও বল থাকে বক্সের ভেতর। মারিয়ার কাছে বল আসতেই অসাধারণ এক ভলিতে জাল খুঁজে নেন তিনি। বাংলাদেশের জার্সিতে এটি তাঁর প্রথম গোল।
সমতায় ফিরে স্বস্তিতে থাকার সুযোগ ছিল। প্রতিপক্ষ যে র্যাঙ্কিংয়ে ৩০ ধাপ এগিয়ে থাকা ইউরোপের দল আজারবাইজান (৭৪)। প্রথমার্ধ শেষ করার আগে গোলের হাত থেকে বাঁচান রুপনা।সতীর্থের পাস হেডে বের করে নিয়েছিলেন ইসরা। তবে আজারবাইজানের এই মিডফিল্ডার শট নেওয়ার আগেই ছুটে এসে বল গ্লাভসে জমান রূপনা।
বিরতির পর বাংলাদেশের কাছে সুযোগ আসে ৫২ মিনিটে। বাঁ প্রান্ত দিয়ে ঋতুপর্ণা চাকমার ক্রসে মনিকা চাকমার হেড খুঁজে পায়নি লক্ষ্য। আক্রমণে গতি বাড়াতে বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার তাই আনেন পরিবর্তন। ৬৮ মিনিটে তহুরা খাতুনের জায়গায় উমেহলা মারমা ও শামসুন্নাহার জুনিয়রের জায়গায় নামান মোসাম্মৎ সুলতানা৷ তারপরও কেঁপে উঠতে থাকে বাংলাদেশের রক্ষণ। রুপনাকে থাকতে হয় ব্যতিব্যস্ত। ৮৩ মিনিটে আর জাল রক্ষা করতে পারেননি। অবশ্য এখানে তাঁর চেয়ে দায়টা বেশি রক্ষণের। ইয়েলিজ আকারের ক্রস ইসরা জালে পাঠানোর আগে একেবারেই ছিলেন ফাঁকায়। তাঁকে মার্ক করার জন্য কোনো ডিফেন্ডারকেই পাওয়া যায়নি তখন।
এর আগে ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার কাছে ১-০ গোলে হারে বাংলাদেশ। এনিয়ে টানা চার ম্যাচে এল পরাজয়। মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়ান কাপ খেলতে যাওয়ার আগে তাই প্রশ্ন উঠছে হার থেকে কি শিক্ষা নিতে পারবেন ঋতুপর্ণা আফঈদারা।
ফেডারেশন কাপ
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মাসের পর মাস ধরে পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না ফুটবলাররা। তাই ফেডারেশন কাপে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব মাঠে নামবে কি না তা নিয়ে ছিল সংশয়। সমর্থকদের কথা মাথায় রেখে আগের দিন সেই সংশয় দূর করেন সাদা-কালো মিডফিল্ডার মুজাফফর মুজাফফরভ। কিন্তু মোহামেডান ফিরতে পারেনি তাদের চেনা রূপে। শেষ মুহূর্তের গোলে হার এড়িয়েছে তারা।
কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আজ ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে ফর্টিসের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে মোহামেডান। পুলিশ এফসিকে হারিয়ে ফেডারেশন কাপ শুরুর পর নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে পয়েন্ট হারাল ১১ বারের চ্যাম্পিয়নরা।
ম্যাচে ফর্টিস এগিয়ে যেতে সময় নিয়েছে ২৮ মিনিট। কর্নার থেকে আসা বল তিন হেডে জড়ায় জালে। শেষ হেডটি করে গোলের খাতায় নাম লেখান নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড ওকাফোর ওনিয়াকাচি।
৩২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারত। ওমর বাবুর কাটব্যাক থেকে ওমর আব্দুল্লাহর শট ফিস্ট করে ফেরান মোহামেডান গোলরক্ষক সাকিব আল হাসান।
স্যামুয়েল বোয়াটেংয়ের গোলে শেষ দিকে সমতার স্বস্তি ফেরে মোহামেডানের ডাগআউটে। ৮৬ মিনিটে মুজাফ্ফর মুজাফফরভের নিচু কর্নারে বক্সের জটলার ভেতর থেকে প্লেসিং শটে লক্ষ্যভেদ করেন ঘানার এই ফরোয়ার্ড।
গ্রুপের অন্য ম্যাচে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে ১-০ গোলে হারিয়েছে পুলিশ এফসি। দুই ম্যাচে একটি করে জয় ও ড্রয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ টেবিলে অবশ্য শীর্ষেই আছে মোহামেডন। ৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে পুলিশ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) শুরু করা যাবে কি না, সেটা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান হয়েছে। সিলেটেই ২৬ ডিসেম্বর শুরু বিপিএল। ২৩ জানুয়ারি ফাইনাল হবে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে।
১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) সূচি প্রকাশ করা হয়েছে আজ। ২৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সময় বেলা দুইটায় সিলেটে ১২তম বিপিএলের প্রথম ম্যাচ মাঠে গড়াবে। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে সিলেট টাইটান্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। একই মাঠে সেদিন সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে নোয়াখালী এক্সপ্রেস-চট্টগ্রাম রয়্যালস। এবারই প্রথমবার বিপিএলে অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। পরের দিন (২৭ ডিসেম্বর) একই মাঠে ফের নামবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সেদিন তাদের প্রতিপক্ষ ঢাকা ক্যাপিটালস। ঢাকা-রাজশাহী ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় ১টায় শুরু হবে। সেদিন সিলেটেই সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে সিলেট-নোয়াখালী।
২৬, ২৭ ডিসেম্বরের পর এক দিন বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এরপর ২৯, ৩০ ডিসেম্বর সিলেটে হবে আরও চার ম্যাচ। ৩১ ডিসেম্বর দেওয়া হয়েছে বিশ্রাম। নতুন
বছরের প্রথম দিন সিলেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে সিলেট-ঢাকা ম্যাচ। ২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় সিলেট-রংপুর ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে সিলেট পর্ব। দুই দিনের বিরতির পর বিপিএল চলে যাবে চট্টগ্রামে। ৫ জানুয়ারি বেলা ১টায় চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হবে ঢাকা-রংপুর ম্যাচ। সিলেটের মতো চট্টগ্রাম পর্বেও একইভাবে হবে বিপিএল। ১২ জানুয়ারি ঢাকা-নোয়াখালী ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে চট্টগ্রাম পর্ব।
দুই দিনের বিরতি দিয়ে মিরপুরে হবে বিপিএলের শেষ অংশ। ১৫ থেকে ১৭ জানুয়ারি গ্রুপ পর্বের শেষ ৬ ম্যাচ হবে শেরেবাংলায়। এক দিন বিরতি দিয়ে ১৯ জানুয়ারি শুরু হবে বিপিএলের প্লে অফ। সেদিন বেলা ১টায় শুরু হবে এলিমিনেটর। একই দিন সন্ধ্যা ৬টায় মাঠে গড়াবে প্রথম কোয়ালিফায়ার। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার হবে ২১ জানুয়ারি। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ হবে ২৩ জানুয়ারি। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার, ফাইনাল দুটি ম্যাচই সন্ধ্যার সময় শুরু হবে।
ঢাকা ক্যাপিটালস, রংপুর রাইডার্স, চট্টগ্রাম রয়্যালস, নোয়াখালী এক্সপ্রেস, সিলেট টাইটান্স, রাজশাহী রয়্যালস—এই ছয় দল নিয়ে হতে যাওয়া বিপিএলে রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে একে অপরের বিপক্ষে দুইবার করে খেলবে। লিগ পর্বের ম্যাচগুলোর জন্য কোনো রিজার্ভ ডে রাখা হয়নি। তবে প্লে-অফ পর্বের ম্যাচগুলোর জন্য রয়েছে রিজার্ভ ডে। শুক্রবার দিনের প্রথম ম্যাচ শুরু হবে বেলা ১টায় এবং দ্বিতীয় ম্যাচ মাঠে গড়াবে সন্ধ্যা ৭টা থেকে। শুক্রবার বাদে অন্য দিনগুলোতে প্রথম ম্যাচ মাঠে গড়াবে বেলা ১টা থেকে ও দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগেই বোমা ফাটিয়েছিলেন লিটন দাস। শামীম হোসেন পাটোয়ারীকে প্রথমে দলে না নেওয়াতেই মূলত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর সঙ্গে লেগে গিয়েছিল লিটনের। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের মতে, যা হয়েছে সেটা ক্রিকেটের জন্য মোটেও ভালো কিছু না।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৮ উইকেটের আয়েশী জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন লিটন। প্রধান নির্বাচকের সঙ্গে তাঁর সেই বাকবিতণ্ডার ইস্যু নিয়ে প্রশ্ন আসতেই লিটন নিজেরও দায় স্বীকার করে নিয়েছেন। সাংবাদিকদের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক বলেন, ‘দেখুন, রাগের মাথায় অনেক কিছু হয়েছে। দুই পক্ষ থেকেই এটা হয়েছে। তবে যা হয়েছে, ক্রিকেটের জন্য ভালো না। ভবিষ্যতে এমনটা হবে না। এরপর আমরা সুন্দর করে বসে কথা বলেছি। এটার ভালো একটা সমাধান এসেছে।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির দলে শামীমকে নেওয়া হয়নি। লিটন প্রথম টি-টোয়েন্টির আগে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছিলেন, তাঁকে কোনো কিছু না জানিয়েই সিরিজের দল গঠন করা হয়েছিল। লিটনের অভিযোগের পর আজকের পত্রিকাকে বিসিবি প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ লিপু জানিয়েছিলেন, নির্বাচকের দায়িত্ব থেকেই দল গঠন করেছিল নির্বাচক প্যানেল। প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি শেষে শামীমকে নেওয়া হয়েছিল তৃতীয় টি-টোয়েন্টির দলে। লিটন আজ সংবাদ সম্মেলনে ভালো সমাধান বলতে হয়তো এটাই বোঝাতে চেয়েছেন।
দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে দুই মাসের মতো সময় বাকি। নতুন বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে আইসিসির এই ইভেন্ট। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্তই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্বভার লিটনের কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগেই নেতৃত্ব ছেড়ে দেবেন—এই প্রশ্ন আজ চট্টগ্রামে সংবাদ সম্মেলনে আসতেই রীতিমতো অবাক লিটন। সাংবাদিকদের বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক বলেন, ‘আমি জানি না এ কথাটা কেন এসেছে। সংবাদ সম্মেলনে বলিনি এটা। আর এটা একটা বিশাল দায়িত্ব। যে কেউ যেকোনো সময় ছাড়তে পারে না। অন্য কেউ এমন করবে না আমিও করব না। একটা দলকে ছন্দে এনে বিশ্বকাপের কাছে এসে সব ক্রিকেটারেরই স্বপ্ন থাকে (বিশ্বকাপে অধিনায়কত্ব করার)।’
ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে পরশু হয়েছে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলাম। সেই নিলামে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা লিটনের ভিত্তিমূল্য ছিল ৫০ লাখ টাকা। ১২ বছর পর অনুষ্ঠিত বিপিএলের নিলাম থেকে ৭০ লাখ টাকায় তাঁকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। নিলামে যথার্থ দাম পেয়েছেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মজা করলেন লিটন। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘৭৫ লাখ না ৭০ লাখ। একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছি। ৫ লাখ বাড়িয়ে দিন। সমস্যা কী? যদি সৃষ্টিকর্তা চান আমাকে বেশি টাকা দেবে। যদি না চান, দেবেন না। আমি এটাই বিশ্বাস করি। এগুলো আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। যেটা নিয়ন্ত্রণে আছে, সেটা নিয়েই চিন্তা করি।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রিয়জন হারানোর বেদনা সব সময়ই কাঁদায়। আজারবাইজান অধিনায়ক সেভিঞ্জ জাফারজাদেও ব্যতিক্রম নন। মাকে তিনি হারিয়েছেন ৫ বছর আগে৷ হৃদয় থেকেও অবশ্য হারিয়ে দেননি। জাতীয় স্টেডিয়ামে ত্রিদেশীয় সিরিজের ম্যাচে আজ যেমন বাংলাদেশের বিপক্ষে গোল করে খানিকটা উচ্ছ্বাসে ভাসলেও পরে তাঁর চোখ দিয়ে গড়িয়ে এলো জল।
কারণটা বুঝতে আর বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। গোল করেই ডাগআউটে থাকা এক সতীর্থকে টি-শার্ট আনার নির্দেশ দেন জাফারজাদে। সেই টি-শার্টে লেখা ছিল, ‘মায়েরা কখনো মরে না। তুমি সবসময় আমার হৃদয়ে আছ মা।’ সতীর্থদের নিয়ে টি-শার্টটি ক্যামেরার সামনে ধরতেই অঝোরে কাঁদতে শুরু করেন জাফারজাদে। মাকে উৎসর্গ করা তাঁর গোলটি এসেছে ম্যাচের ১৯ মিনিটে। ইসরা মানিয়ের ক্রসে দারুণ এক হেডে জাল খুঁজে নেন তিনি।
পিছিয়ে যাওয়ার পর আরও তেতে ওঠে বাংলাদেশ। সেই চেষ্টা সফলতায় রূপ নেয় ৩৪ মিনিটে। স্বপ্না রানীর করা কর্নার আজারবাইজান গোলরক্ষক আইতাজ শারিফোভা ফিস্ট করে ফিরিয়ে দিলেও ফিরতি শটে দুর্দান্ত এক গোল করেন মারিয়া মান্দা। বাংলাদেশের জার্সিতে এটি তাঁর প্রথম গোল। সেই গোলে ১-১ ব্যবধানের সমতা নিয়ে বিরতিতে যায় বাংলাদেশ।
