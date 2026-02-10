Ajker Patrika
এক বিশ্বকাপে পাকিস্তানের হয়ে, আরেক বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলছেন এই ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২০: ৪১
এক বিশ্বকাপে পাকিস্তানের হয়ে, আরেক বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলছেন এই ক্রিকেটার
এহসান আদিল

ক্রিকেটের এক অদ্ভুত নাটকীয়তার সাক্ষী হয়েছে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের জার্সি গায়ে মাঠ মাতানো পেসার এহসান আদিল এখন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নিজের জন্মভূমি পাকিস্তানের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে মাঠে নেমেছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকা জাসদিপ সিং ইনজুরিতে পড়ে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ায় কপাল খুলেছে এহসান আদিলের। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী বদলি খেলোয়াড় হিসেবে তাকে চূড়ান্ত দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট। ফলে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে একাদশে সুযোগ পেয়েছেন এই পেসার।

২০১৩ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে পাকিস্তানের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল এহসানের। সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ব্যাটার গ্রায়েম স্মিথকে নিজের প্রথম শিকার বানিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটে হই চই ফেলে দিয়েছিলেন তিনি।

আদিল ২০১৫ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপেও পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এহসান আদিলের পাকিস্তানের হয়ে ৩ টেস্ট ও ৬ ওয়ানডে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে নিয়েছেন ৫ উইকেট।

দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একটি করে টেস্ট খেলেছেন তিনি। ওয়ানডের ছয় ম্যাচই খেলেছেন ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপে। সাদা বলের এই সংস্করণে ৫.৯৪ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৪ উইকেট। পাকিস্তানি জাতীয় দল থেকে ছিটকে পড়ার পর একসময় পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত পারফর্ম করে নাগরিকত্ব ও খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন।

