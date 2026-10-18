Ajker Patrika
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ক্রিকেট

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা লড়াই দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৬, ১০: ২৯
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা লড়াই দেখবেন কোথায়
ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। ছবি: সংগৃহীত

ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে আজ পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায়। সরাসরি দেখাবে টি স্পোর্টস। সিরিজের বাকি দল ইংল্যান্ড। পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা লড়াই ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

এনসিএল

সিলেট-রংপুর

সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি

ময়মনসিংহ-ঢাকা

সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি

খুলনা-চট্টগ্রাম

সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি

বরিশাল-রাজশাহী

সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি

বিসিবি ইউটিউব

ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

বেলা ২টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

গেবেখা টেস্ট

দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া

প্রথম দিন

বেলা ২টা, সরাসরি

ট্যাপমেড

প্রথম নারী টি-টোয়েন্টি

ভারত-জিম্বাবুয়ে

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রাইটন-প্যালেস

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

নটিংহাম-আর্সেনাল

রাত সাড়ে ৯টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

রিয়াল-সেভিয়া

রাত ১টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেট
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