পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা লড়াই দেখবেন কোথায়

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা লড়াই দেখবেন কোথায়
ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে আজ পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায়। সরাসরি দেখাবে টি স্পোর্টস। সিরিজের বাকি দল ইংল্যান্ড। পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা লড়াই ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
এনসিএল
সিলেট-রংপুর
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
ময়মনসিংহ-ঢাকা
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
খুলনা-চট্টগ্রাম
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
বরিশাল-রাজশাহী
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বেলা ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
গেবেখা টেস্ট
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
প্রথম দিন
বেলা ২টা, সরাসরি
ট্যাপমেড
প্রথম নারী টি-টোয়েন্টি
ভারত-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রাইটন-প্যালেস
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নটিংহাম-আর্সেনাল
রাত সাড়ে ৯টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
রিয়াল-সেভিয়া
রাত ১টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস