Ajker Patrika
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ক্রিকেট

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৬, ১০: ৩১
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
শিরোপার লক্ষ্যে বিকেলে মাঠে নামবে দুই দল। ছবি: সংগৃহীত

ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল খেলতে নামবে আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়ে। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে ম্যাচটি শুরু হবে। সরাসরি দেখাবে টি স্পোর্টস। এই সিরিজের বাকি দল ছিল বাংলাদেশ। লিগ পর্বে দুটি ম্যাচেই হেরে বিদায় নেয় তাওহীদ হৃদয়ের দল। আফগানিস্তান-জিম্বাবুয়ে ফাইনাল ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশি কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ফুটবল

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ

ব্রাদার্স-আবাহনী

বেলা ২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

লা লিগা

আলাভেস-মালাগা

রাত ১টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ক্রিকেট

ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ: ফাইনাল

আফগানিস্তান-জিম্বাবুয়ে

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

মেয়েদের ওয়ানডে

ভারত-জিম্বাবুয়ে

বেলা ২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
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