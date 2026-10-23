টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল খেলতে নামবে আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়ে। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে ম্যাচটি শুরু হবে। সরাসরি দেখাবে টি স্পোর্টস। এই সিরিজের বাকি দল ছিল বাংলাদেশ। লিগ পর্বে দুটি ম্যাচেই হেরে বিদায় নেয় তাওহীদ হৃদয়ের দল। আফগানিস্তান-জিম্বাবুয়ে ফাইনাল ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশি কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ফুটবল
বাংলাদেশ ফুটবল লিগ
ব্রাদার্স-আবাহনী
বেলা ২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
লা লিগা
আলাভেস-মালাগা
রাত ১টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ক্রিকেট
ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ: ফাইনাল
আফগানিস্তান-জিম্বাবুয়ে
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
মেয়েদের ওয়ানডে
ভারত-জিম্বাবুয়ে
বেলা ২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২