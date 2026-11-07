Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ নভেম্বর ২০২৬, ০৯: ৩২
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
শুরু হয়েছে সিলেট টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা। ছবি: বিসিবি

সিলেট টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হয়েছে। ৩ উইকেটে ৮৮ রান নিয়ে ব্যাট করতে নেমেছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের চেয়ে ২৬৮ রান পিছিয়ে ছিল স্বাগতিকেরা। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

সিলেট টেস্ট: ৩য় দিন

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

দ্বিতীয় ওয়ানডে

ভারত-নিউজিল্যান্ড

সকাল ৮টা, সরাসরি

সনি টেন ১, ৩, ৪ ও ৫

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-রাজশাহী

ময়মনসিংহ-বরিশাল

ঢাকা-খুলনা

রংপুর-চট্টগ্রাম

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

বিসিবি ইউটিউব

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা

বেলা ১১টা, সরাসরি

সনি টেন ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিডস-টটেনহাম

সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

আর্সেনাল-হাল সিটি

রাত ৯টা, সরাসরি

নটিংহাম-ম্যানসিটি

রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

ভ্যালেন্সিয়া-রিয়াল মাদ্রিদ

রাত ২টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত