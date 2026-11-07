টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
সিলেট টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হয়েছে। ৩ উইকেটে ৮৮ রান নিয়ে ব্যাট করতে নেমেছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের চেয়ে ২৬৮ রান পিছিয়ে ছিল স্বাগতিকেরা। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
সিলেট টেস্ট: ৩য় দিন
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
দ্বিতীয় ওয়ানডে
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সকাল ৮টা, সরাসরি
সনি টেন ১, ৩, ৪ ও ৫
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-রাজশাহী
ময়মনসিংহ-বরিশাল
ঢাকা-খুলনা
রংপুর-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১টা, সরাসরি
সনি টেন ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস-টটেনহাম
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
আর্সেনাল-হাল সিটি
রাত ৯টা, সরাসরি
নটিংহাম-ম্যানসিটি
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
ভ্যালেন্সিয়া-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস