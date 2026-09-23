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ক্রিকেট

বাংলাদেশসহ অন্যান্যদের অপেক্ষায় রেখে তিন প্রভাবশালীর মোড়লের চূড়ান্ত সূচি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১১: ৫২
বাংলাদেশসহ অন্যান্যদের অপেক্ষায় রেখে তিন প্রভাবশালীর মোড়লের চূড়ান্ত সূচি
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আগস্টে ১-১ সমতায় টেস্ট সিরিজ ড্র করেছে বাংলাদেশ। ছবি: এএফপি

২০২৬ সাল শেষ হতে আর বেশি সময় বাকি নেই। ২০২৭ সালের কিছু সিরিজের সূচি আগেভাগেই তৈরি করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। তবে নতুন বছরে আরও এক চ্যালেঞ্জ আইসিসির সামনে। ২০২৭-৩১ চক্রের ভবিষ্যৎ সফরসূচি (এফটিপি) তৈরি করতে হবে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। যার মধ্যে প্রভাবশালী দলগুলোর সূচি একরকম প্রস্তুত বলে জানা গেছে।

এই সপ্তাহে দুবাইয়ে আইসিসির সদস্যরা একটি ওয়ার্কশপে বসবেন। সেখানে ২০২৭ থেকে ২০৩১ সাল পর্যন্ত এফটিপি ঠিক করবেন। ক্রিকইনফোর গত কালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ভারত-অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড এই তিন মোড়লের নিজেদের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সূচি অনেকটাই ঠিক হয়ে গেছে। এ সময়ে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড অ্যাশেজ যথারীতি পাঁচ ম্যাচেরই হবে। ২০২৭ সালে ইংল্যান্ডে, ২০২৯-৩০ মৌসুমে অস্ট্রেলিয়ায় এবং ২০৩১ সালে ফের ইংল্যান্ডে হবে অ্যাশেজ। ইংলিশরা ২০২৮ সালের শুরুতে ভারত সফরে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে। ইংল্যান্ড এরপর ২০২৯ সালে ভারতকে আতিথেয়তা দেবে।

বাংলাদেশসহ অন্যান্য পূর্ণ সদস্যের দলগুলোর জন্য নতুন চক্রে (২০২৭-৩১) একই চ্যালেঞ্জ থাকছে। সেটা হলো প্রথমে ভারতের বিপক্ষে এবং এরপর অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজগুলো তিন মোড়লের বাইরের অন্যান্য সদস্য দেশের নিজেদের সূচিতে জায়গা করে দিতে হবে।

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এদিকে রাজনৈতিক বৈরিতায় ১৩ বছর ধরে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজ হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার দিকে বেশি নজর দিচ্ছে পাকিস্তান। পরের গ্রীষ্মে তারা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ঠিক করে রেখেছে। টেস্টও হতে পারে। এছাড়া ২০২৭-২৮ মৌসুমে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে পাকিস্তান তিন টেস্ট খেলবে বলে ক্রিকইনফোর এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে।

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২০২৭-৩১ চক্রে ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক অন্যতম চ্যালেঞ্জ। ২০২৮ সালের জুলাইয়ে হবে অলিম্পিক। ১২৮ বছর পর এই অলিম্পিকে ফিরছে ক্রিকেট। এক সপ্তাহ ধরে টি-টোয়েন্টিতে হবে অলিম্পিক ক্রিকেট। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড এই সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলবে বলে ক্রিকইনফোর গতকালের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। এতে করে অলিম্পিক এবং ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ সাংঘর্ষিক হচ্ছে।

২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পাশাপাশি ২০২৮ ও ২০৩০ দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০২৯ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হতে যাচ্ছে আগামী চক্রে। সাদা বলের আইসিসি ইভেন্টের পাশাপাশি ২০২৫-২৭, ২০২৭-২৯, ২০২৯-৩১—এই তিন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রও চলবে। যার মধ্যে আগামী বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ার যৌথ আয়োজনে হতে যাচ্ছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপ শেষেই প্রোটিয়ারা ভারতকে আতিথেয়তা দেওয়ার কথা রয়েছে।

বিষয়:

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