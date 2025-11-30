বিপিএল নিলাম: না চাইতেও নোয়াখালীতে জাকের

ক্রীড়া ডেস্ক
১২ বছর পর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলাম হচ্ছে। রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে চলছে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম। ‘এ’ ক্যাটাগরিতে আছেন লিটন দাস ও নাঈম শেখ। সরাসরি চুক্তিতে সিলেট টাইটান্স নিয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজকে।
অতীতে জাতীয় ক্রিকেট দলে প্রতিনিধিত্বকারী খেলোয়াড়সহ মোট ৯ ক্রিকেটারকে ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করেছে। তাদের নাম পুনরায় সংযোজনের নির্দেশনা চেয়ে তিনটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।
পিটিশনকারীদের আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহিন এম রহমান, অ্যাডভোকেট (আপিল বিভাগ), বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সবার কথা শুনে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত বিভাগীয় বেঞ্চ বিচারপতি সিকদার মাহমুদুর রাজি ও মাননীয় বিচারপতি রাজিউদ্দিন আহমদ রিট পিটিশনগুলো খারিজ করে দিয়েছেন। তাতে ১২তম বিপিএলের নিলাম বহিষ্কৃত ৯ ক্রিকেটারকে ছাড়াই হবে।
শীর্ষস্থানীয় দেশি ক্রিকেটারদের অনেকেই সরাসরি চুক্তিতে দল পেয়েছেন। তবে এর বাইরেও বেশ কিছু ক্রিকেটার আছেন, যাদের নিয়ে একাধিক দল কাড়াকাড়ি করতে পারে। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক লিটন দাস নিলামের ‘এ’ ক্যাটাগরিতে আছেন। শীর্ষ ক্যাটাগরির আর একজনই নিলামে থাকছেন, তিনি বাঁহাতি ব্যাটার নাঈম শেখ। অভিজ্ঞ মাহমুদউল্লাহ, মুশফিকুর রহিমের মতো অভিজ্ঞরা থাকতে পারেন দলগুলোর আগ্রহের কেন্দ্রে।
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বিপিএলের নিলাম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, ‘আমরা ঘোষণা করতে যাচ্ছি, অচিরেই মেয়েদের বিপিএল আয়োজন করব আমাদের। ফ্র্যাঞ্চাইজিদের অনুরোধ করব, ছেলেদের পাশাপাশি যদি মেয়েদের দল রাখেন, আমরা অগ্রাধিকার দেব।’
ঢাকা ক্যাপিটালস
স্থানীয় খেলোয়াড়: তাসকিন আহমেদ, সাইফ হাসান
বিদেশি খেলোয়াড়: অ্যালেক্স হেলস (ইংল্যান্ড), উসমান খান (পাকিস্তান)
রংপুর রাইডার্স
স্থানীয় খেলোয়াড়: মোস্তাফিজুর রহমান, নুরুল হাসান সোহান
বিদেশি খেলোয়াড়: খাজা নাফায় (পাকিস্তান), সুফিয়ান মুকিম (পাকিস্তান)
চট্টগ্রাম রয়্যালস
স্থানীয় খেলোয়াড়: শেখ মেহেদী হাসান, তানভীর ইসলাম
বিদেশি খেলোয়াড়: আবরার আহমেদ (পাকিস্তান)
নোয়াখালী এক্সপ্রেস
স্থানীয় খেলোয়াড়: সৌম্য সরকার, হাসান মাহমুদ
বিদেশি খেলোয়াড়: কুশল মেন্ডিস (শ্রীলঙ্কা), জনসন চার্লস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
সিলেট টাইটান্স
স্থানীয় খেলোয়াড়: মেহেদী হাসান মিরাজ, নাসুম আহমেদ
বিদেশি খেলোয়াড়: মোহাম্মদ আমির (পাকিস্তান), সাইম আইয়ুব (পাকিস্তান)
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
স্থানীয় খেলোয়াড়: তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্ত
বিদেশি খেলোয়াড়: মোহাম্মদ নাওয়াজ (পাকিস্তান), সাহিবজাদা ফারহান (পাকিস্তান)
৫০ লাখ টাকা ভিত্তিমূল্য থেকে শুরু হয় নাঈম শেখের নিলাম। ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা এই ক্রিকেটারকে নিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যায়। শেষ পর্যন্ত ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় তাঁকে নিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।
নাঈম শেখের মতো লিটন দাসও ছিলেন ‘এ’ ক্যাটাগরিতে। তবে নাঈমের মতো লিটনকে নিয়ে অত কাড়াকাড়ি হয়নি। লিটনকে ৭৫ লাখ টাকায় নিয়েছে রংপুর রাইডার্স।
মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ছিলেন ‘বি’ ক্যাটাগরিতে। তবে তাঁকে কিনতে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। তাঁর মতো অবিক্রীত থেকে গেলেন মুশফিকুর রহিমও। মাহমুদউল্লা এ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন। মুশফিক ওয়ানডে ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলেছেন।
‘বি’ ক্যাটাগরিতে থাকা তানজিম সাকিবের ভিত্তিমূল্য ছিল ৩৫ লাখ টাকা। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ৬৫ লাখ টাকায় কিনেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। এই ক্যাটাগরিতে থাকা ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বিকে ৪৪ লাখ টাকায় কিনেছে রাজশাহী।
ভিত্তিমূল্য ৩৫ লাখ টাকায় জাকের আলী অনিককে নিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। যদিও জাকেরের নাম আসতে নোয়াখালী কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। কিন্তু কোটা পূরণ করতে তাঁকে বাধ্য হয়ে কিনেছে জাকের। ‘বি’ ক্যাটাগরিতে থাকা মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনকে ৬৮ লাখ টাকায় নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস।
‘সি’ ক্যাটাগরিতে থাকা নাহিদ রানার ভিত্তিমূল্য ছিল ২২ লাখ টাকা। বাংলাদেশের তরুণ গতিতারকাকে নিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর মধ্যে কাড়াকাড়ি হয়ে যায়। অবশেষে ৫৬ লাখ টাকায় তাঁকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স।
‘সি’ ক্যাটাগরিতে থাকা নাহিদ রানার ভিত্তিমূল্য ছিল ২২ লাখ টাকা। বাংলাদেশের তরুণ গতিতারকাকে নিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর মধ্যে কাড়াকাড়ি হয়ে যায়। অবশেষে ৫৬ লাখ টাকায় তাঁকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স।
ভিত্তিমূল্য ৩৫ লাখ টাকায় জাকের আলী অনিককে নিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। যদিও জাকেরের নাম আসতে নোয়াখালী কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। কিন্তু কোটা পূরণ করতে তাঁকে বাধ্য হয়ে কিনেছে জাকের। ‘বি’ ক্যাটাগরিতে থাকা মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনকে ৬৮ লাখ টাকায় নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস।
‘বি’ ক্যাটাগরিতে থাকা তানজিম সাকিবের ভিত্তিমূল্য ছিল ৩৫ লাখ টাকা। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ৬৫ লাখ টাকায় কিনেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। এই ক্যাটাগরিতে থাকা ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বিকে ৪৪ লাখ টাকায় কিনেছে রাজশাহী।
মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ছিলেন ‘বি’ ক্যাটাগরিতে। তবে তাঁকে কিনতে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। তাঁর মতো অবিক্রীত থেকে গেলেন মুশফিকুর রহিমও। মাহমুদউল্লা এ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন। মুশফিক ওয়ানডে ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলেছেন।
নাঈম শেখের মতো লিটন দাসও ছিলেন ‘এ’ ক্যাটাগরিতে। তবে নাঈমের মতো লিটনকে নিয়ে অত কাড়াকাড়ি হয়নি। লিটনকে ৭৫ লাখ টাকায় নিয়েছে রংপুর রাইডার্স।
৫০ লাখ টাকা ভিত্তিমূল্য থেকে শুরু হয় নাঈম শেখের নিলাম। ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা এই ক্রিকেটারকে নিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যায়। শেষ পর্যন্ত ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় তাঁকে নিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।
ঢাকা ক্যাপিটালস
স্থানীয় খেলোয়াড়: তাসকিন আহমেদ, সাইফ হাসান
বিদেশি খেলোয়াড়: অ্যালেক্স হেলস (ইংল্যান্ড), উসমান খান (পাকিস্তান)
রংপুর রাইডার্স
স্থানীয় খেলোয়াড়: মোস্তাফিজুর রহমান, নুরুল হাসান সোহান
বিদেশি খেলোয়াড়: খাজা নাফায় (পাকিস্তান), সুফিয়ান মুকিম (পাকিস্তান)
চট্টগ্রাম রয়্যালস
স্থানীয় খেলোয়াড়: শেখ মেহেদী হাসান, তানভীর ইসলাম
বিদেশি খেলোয়াড়: আবরার আহমেদ (পাকিস্তান)
নোয়াখালী এক্সপ্রেস
স্থানীয় খেলোয়াড়: সৌম্য সরকার, হাসান মাহমুদ
বিদেশি খেলোয়াড়: কুশল মেন্ডিস (শ্রীলঙ্কা), জনসন চার্লস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
সিলেট টাইটান্স
স্থানীয় খেলোয়াড়: মেহেদী হাসান মিরাজ, নাসুম আহমেদ
বিদেশি খেলোয়াড়: মোহাম্মদ আমির (পাকিস্তান), সাইম আইয়ুব (পাকিস্তান)
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
স্থানীয় খেলোয়াড়: তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্ত
বিদেশি খেলোয়াড়: মোহাম্মদ নাওয়াজ (পাকিস্তান), সাহিবজাদা ফারহান (পাকিস্তান)
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বিপিএলের নিলাম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, ‘আমরা ঘোষণা করতে যাচ্ছি, অচিরেই মেয়েদের বিপিএল আয়োজন করব আমাদের। ফ্র্যাঞ্চাইজিদের অনুরোধ করব, ছেলেদের পাশাপাশি যদি মেয়েদের দল রাখেন, আমরা অগ্রাধিকার দেব।’
শীর্ষস্থানীয় দেশি ক্রিকেটারদের অনেকেই সরাসরি চুক্তিতে দল পেয়েছেন। তবে এর বাইরেও বেশ কিছু ক্রিকেটার আছেন, যাদের নিয়ে একাধিক দল কাড়াকাড়ি করতে পারে। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক লিটন দাস নিলামের ‘এ’ ক্যাটাগরিতে আছেন। শীর্ষ ক্যাটাগরির আর একজনই নিলামে থাকছেন, তিনি বাঁহাতি ব্যাটার নাঈম শেখ। অভিজ্ঞ মাহমুদউল্লাহ, মুশফিকুর রহিমের মতো অভিজ্ঞরা থাকতে পারেন দলগুলোর আগ্রহের কেন্দ্রে।
অতীতে জাতীয় ক্রিকেট দলে প্রতিনিধিত্বকারী খেলোয়াড়সহ মোট ৯ ক্রিকেটারকে ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করেছে। তাদের নাম পুনরায় সংযোজনের নির্দেশনা চেয়ে তিনটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।
পিটিশনকারীদের আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহিন এম রহমান, অ্যাডভোকেট (আপিল বিভাগ), বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সবার কথা শুনে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত বিভাগীয় বেঞ্চ বিচারপতি সিকদার মাহমুদুর রাজি ও মাননীয় বিচারপতি রাজিউদ্দিন আহমদ রিট পিটিশনগুলো খারিজ করে দিয়েছেন। তাতে ১২তম বিপিএলের নিলাম বহিষ্কৃত ৯ ক্রিকেটারকে ছাড়াই হবে।
১২ বছর পর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলাম হচ্ছে। রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে চলছে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম। ‘এ’ ক্যাটাগরিতে আছেন লিটন দাস ও নাঈম শেখ। সরাসরি চুক্তিতে সিলেট টাইটান্স নিয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজকে।