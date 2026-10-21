১১ হাজার রানের ক্লাবে স্টিভ স্মিথ
টেস্ট ক্রিকেটে ১১ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন স্টিভ স্মিথ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে এই কীর্তি গড়েছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে টেস্টে ১১ হাজার রানের ক্লাবে ঢুকেছেন ৩৭ বছর বয়সী এই ব্যাটার।
এর আগে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্টে ১১ হাজারের বেশি রান করেছেন রিকি পন্টিং ও অ্যালান বোর্ডার। ১৩ হাজার ৩৭৮ রান নিয়ে তালিকার শীর্ষে পন্টিং। বোর্ডারের রান ১১ হাজার ১৭৪। সব মিলিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে ১১ হাজার রানের মাইলফলক ছোঁয়া ১২তম ব্যাটার স্মিথ।
২০১০ সালে টেস্ট অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত ৩৭টি সেঞ্চুরি করেছেন স্মিথ। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্টে সেঞ্চুরির সংখ্যায় তাঁর ওপরে আছেন শুধু পন্টিং। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির তালিকায় স্মিথের অবস্থান ষষ্ঠ। তাঁর ওপরে আছেন শচীন টেন্ডুলকার , জ্যাক ক্যালিস, পন্টিং, জো রুট ও কুমার সাঙ্গাকারা।
তবে ব্যক্তিগত এই অর্জনের দিনে স্বস্তিতে নেই স্মিথের দল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৯৯ রানে গুটিয়ে যায় সফরকারীরা। এরপর ফলোঅন করায় দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় ইনিংসে দলের বিপর্যয়ের মধ্যেও সর্বোচ্চ ২৮ রান করেন স্মিথ।
তিন টেস্টের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে আছে অস্ট্রেলিয়া। গেবেখায় দ্বিতীয় টেস্ট জিতে সিরিজে সমতা ফেরাতে মরিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলে স্মিথের ব্যক্তিগত মাইলফলকের দিনেও ম্যাচ বাঁচানোই এখন অস্ট্রেলিয়ার বড় চ্যালেঞ্জ।