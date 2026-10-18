বৃষ্টিতে ভেসে গেল অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের প্রথম দিন

বৃষ্টিতে ভেসে গেল অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের প্রথম দিন
বৃষ্টির বাধা পেরিয়ে খেলা শুরু হয়েছিল প্রায় দুই ঘণ্টা দেরিতে। তাতে রোমাঞ্চকর এক লড়াইয়ের আশা জেগেছিল অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে। তবে সেই লড়াই জমে ওঠার আগেই আবার হানা দিল বৃষ্টি। তার আগে স্বাগতিকদের দুই উইকেট তুলে নিয়ে নিজের সামর্থ্যের জানান দিয়েছেন স্কট বোল্যান্ড।
দক্ষিণ আফ্রিকার পোর্ট এলিজাবেথের সেন্ট জর্জেস পার্কে টস জিতে আগে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত সময়ে খেলা শুরু করা যায়নি। স্থানীয় সময় দুপুর ১২টায় খেলা শুরু হলেও দুই দফা বৃষ্টির বাধায় দিনের খেলা থেমে যায় মাত্র ১২.২ ওভারেই। ২০ রানে ২ উইকেট হারিয়ে দিন শেষ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
শুরুর দিকে সতর্ক ছিলেন দুই ওপেনার এইডেন মার্করাম ও অভিষিক্ত মার্কেস অ্যাকারম্যান। অস্ট্রেলিয়ার পেসারদের সামনে রান তোলা কঠিন হয়ে পড়েছিল তাঁদের জন্য। তবে মার্করাম দুটি চার মেরে কিছুটা স্বস্তি এনেছিলেন। কিন্তু বোল্যান্ড আক্রমণে এসেই বদলে দেন ম্যাচের চিত্র।
অষ্টম ওভারের পঞ্চম বলে ডেভিড বেডিংহ্যামকে উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারির গ্লাভসে ক্যাচ দিতে বাধ্য করেন বোল্যান্ড। পরের বলেই মার্করামকে বোল্ড করেন এই পেসার। সুইং ও সিম মুভমেন্টে বিভ্রান্ত হয়ে ২৮ বলে ১১ রান করে ফেরেন দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনার। পরপর দুই বলে দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় স্বাগতিকেরা। বোল্যান্ডের বোলিং পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ৩ ওভারে ৫ রান দিয়ে ২ উইকেট।
এরপর অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা ও অ্যাকারম্যান মিলে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন। বৃষ্টি নামার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার রান ২০-এ নিয়ে যান তাঁরা। অ্যাকারম্যান ৩২ বলে ৫ এবং বাভুমা ১১ বলে ৪ রানে অপরাজিত ছিলেন।
অস্ট্রেলিয়া চার পেসার নিয়ে মাঠে নেমেছে। নাথান লায়নের পরিবর্তে একাদশে জায়গা পেয়েছেন বোল্যান্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার একাদশে তিনটি পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাগিসো রাবাদার ফেরা এবং অ্যাকারম্যানের অভিষেক। তবে বৃষ্টির কারণে প্রথম দিনের নির্ধারিত ৭৫ ওভারের ধারেকাছেও যেতে পারেনি খেলা। দ্বিতীয় দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাসও খুব আশাব্যঞ্জক নয়।